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洛阳未发现涉疫冷链食品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 19:29

　　5日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，针对近期多地出现新冠肺炎病例，全市市场监管系统对冷链食品生产经营单位进行检查，涉及食品生产、食品销售、餐饮、食用农产品批发市场、第三方冷库等多个环节。截至目前，未发现我市有涉疫冷链食品，未接到涉疫冷链食品协查通知。

　　8月1日，市市场监管局召开冷链专班紧急会议，研究部署当前进口冷链食品监管措施，同时下发《关于加强进口冷链食品监管的紧急通知》，要求各县区进入应急状态，实行进口冷链食品监管分包责任制，确保各项疫情防控措施得到有效落实。

　　严格落实进口冷链食品“批批检”制度。从省内购进进口冷链食品做到“批批检查”，纳入“豫冷链”系统监管，严格按照要求提前报备、扫码出入库，实现线上全程可追溯。从省外购进进口冷链食品做到“批批检测”，在预计到达目的地24小时前用“豫冷链”系统向所在辖区市场监管部门进行报备，逐批检查相关证明文件后专区入库，并第一时间委托第三方检测机构对每批次进口冷链食品进行核酸检测，检测结果为阴性方可进行生产销售。

　　强化日常监管。持续检查进口冷链食品生产经营单位是否做到“三专、三证、四不”，即生产经营进口冷链食品应“专区存放、专用通道进货、专区销售”，购进进口冷链食品需查验并留存“入境货物检验检疫证明、核酸检测合格证明、预防性消毒合格证明”，没有“入境货物检验检疫证明、核酸检测合格证明、预防性消毒合格证明和追溯信息”不得上市销售。

　　目前，我市21家第三方冷库已全部实施备案管理。市市场监管局组成食品生产、流通、餐饮三个督导组，对全市食品生产、流通、餐饮各环节食品安全和疫情防控工作落实情况进行督导检查，重点要求采购冷链食品严格落实索证索票和进货查验制度，通过“豫冷链”系统规范采购流程，严禁通过非正规渠道采购进口冷链食品等。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 段亚琼 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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