新安县坚持“引进来”“走出去” 奋力打造对外开放“新高地”（开放引领一线行）

在新安县城边，闻名古今的汉函谷关是古代丝绸之路东方起点的第一道门户。古时，往来于西域与洛阳之间的商人，通过这里打开了对外开放的大门。而今，贴有新安县标签的外贸商品走向国际市场，又有源源不断的大项目、好项目通过招商引资落户新安，开放的大门越来越宽。

在新安县城边，闻名古今的汉函谷关是古代丝绸之路东方起点的第一道门户。古时，往来于西域与洛阳之间的商人，通过这里打开了对外开放的大门。而今，贴有新安县标签的外贸商品走向国际市场，又有源源不断的大项目、好项目通过招商引资落户新安，开放的大门越来越宽。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进新安县，进企业、进车间，近距离感受该县奋力打造对外开放“新高地”的铿锵步伐。

坚持“引进来”“走出去” 对外开放迈上新台阶

这两天，在洛阳万基铝加工有限公司的包装车间里，工人们正在将一卷卷铝箔打包装箱，随后将运往日本、韩国等。洛阳万基铝加工有限公司是新安县外向型经济的代表企业，每年半数以上产品，销往东盟、日韩、北美、中东等30多个国家和地区。

位于洛阳东大科技产业园的河南艾欧斯智能科技有限公司，是一家比利时独资企业，专门生产智能药品储存柜。正是看中了洛阳钢制家具的产业优势，新安成为这家外企设在海外的第一个生产基地。如今，该园区不仅是以中小微企业为主的科技型工业制造基地，还成为新安县对外开放的重要窗口，已签约进驻实体企业60余家，其中含多家独资、合资企业。

围绕“引进来、走出去”，一方面扎实开展招商引资，另一方面助推重点企业开拓新市场，为高质量发展注入新动能。近年，新安县紧盯世界500强、中国500强、行业50强企业，知名跨国公司、国内行业领军企业和大型央企、省企，扎实开展产业链“延链补链强链”招商、以商招商、大员招商、以质选商工作。

据悉，全市副中心城市建设开放引领专班涉及新安县共27个项目。目前，大唐新安古都风电场、豫西LNG储备中心2个项目已竣工；在建项目有前标大型仓储物流、新强联精密轴承智造科技园、宇光金属复合材料生产加工等6个项目；签约项目有新安汉关文化城汉城片区、上海北玻智能高端装备制造产业园、职教中心提质升级等，其余谋划类、对接类项目正稳步推进。