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脱贫攻坚 英雄赞歌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.31 08:31

　　编者按

　　在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，河洛大地和全国全省同步迈进全面小康，历史性地消除绝对贫困，取得了彪炳史册的辉煌成就，也涌现出一大批勇于担当、甘于奉献、实绩过硬、事迹感人的先进典型。在河南省脱贫攻坚总结表彰大会上，洛阳75名先进个人和51个先进集体获得表彰。本网站今起开设《脱贫攻坚 英雄赞歌》专栏，大力宣传先进典型的动人事迹，大力营造崇尚先进、学习先进、争当先进、赶超先进的浓厚氛围，汇聚起全面推进乡村振兴的磅礴力量。

　　全省脱贫攻坚先进集体洛宁县马店镇关庙村党支部——

　　让“金珠果”成“致富果”

　　昨日，夏日炎炎，洛宁县马店镇关庙村青山环翠，一望无际的梨树林中，密密麻麻的金珠沙梨已经挂满枝头，预示着今年又是一个丰收年。

　　“离成熟就剩4个多月了，咱们得赶紧想办法把沙梨深加工做起来。”说话的是村党支部书记安民香，她正和驻村第一书记麻耀东在梨园中探讨沙梨产业的下一步计划。

　　金珠沙梨是由野生沙梨改良嫁接培育而来的。近年，关庙村依靠金珠沙梨种植，带动164户766名贫困村民顺利脱贫摘帽、致富增收。不仅如此，关庙村的成功经验还推动了洛宁县金珠沙梨产业的发展壮大，目前，该县金珠沙梨种植面积已有3.6万余亩，年产值4000多万元，“金珠果”成了“致富果”。

　　为了更好地发挥党建在产业发展中的重要作用，全省脱贫攻坚先进集体洛宁县马店镇关庙村党支部创新提出把支部建在产业链上，成立金珠沙梨协会党支部，打造“关庙村党支部+金珠沙梨协会党支部”的“双支部”驱动模式，使党支部真正成为发展产业、带民致富的驱动力。

　　安民香表示，近年，在市商务局的结对帮扶下，关庙村举办的梨花节、采摘节等特色活动，提升了金珠沙梨的知名度。下一步，关庙村将做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，一方面通过不断提升金珠沙梨品质，延长产业链条，实现产业转型升级；另一方面，以“改善村容村貌，建设美丽乡村”为目标，结合当地文化和特色金珠沙梨产业，发展乡村旅游，打造绿色生态、宜居宜养的美丽关庙。（记者 李迎博）

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[ 责任编辑：崔利利]
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