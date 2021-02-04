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黄河岸边，今年这种鸟有记录以来数量最多【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.30 20:54

　　近日，在我市孟津县的河南黄河湿地国家级自然保护区，数万只崖沙燕在黄河两岸崖壁上打洞筑巢，翩跹飞舞。这是该保护区有记录以来崖沙燕数量最多的一次，也是黄河流域生态持续向好的生动写照。

　　今年52岁的马朝红已经在保护区工作22年，她和父亲为保护珍稀水禽，守护黄河湿地数十年。近日，她带着记者来到黄河中下游地理分界线纪念碑东侧的黄河南岸，在绵延数公里的范围内，随处可见飞舞的崖沙燕的身影，它们或在空中捕食，或飞回水面旁的崖壁上，把食物喂给洞里的雏鸟。

护鸟员在黄河岸边观察崖沙燕的生活习性

　　马朝红说，自从去年以来崖沙燕数量明显增多，今年黄河两岸随处可见崖沙燕的身影。作为夏候鸟，崖沙燕每年3月份从南方飞过来，四五月份进入孵化繁殖期，待到6月雏鸟出洞，又会继续飞回南方。

崖沙燕翩翩起舞黄河岸边

　　记者在现场看到，岸边的崖壁上，密密麻麻分布着数以千计的巢穴，洞内不时有嗷嗷待哺的雏鸟小脑瓜从一个个洞里探出头来，张开嘴接受成鸟的喂食。用望远镜仔细观察，有些洞里只有一只雏鸟，有的洞里有两三只，最多的一个洞里有五只雏鸟，不到十公分直径的洞口被一群毛茸茸的小脑袋挤得满满当当。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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