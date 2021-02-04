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洛阳：奏响新时代“黄河大合唱”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.13 12:27

　　黄河生态廊道、洛阳地铁成文旅打卡地，游客在洛停留时间、人均消费全面增长，中国地级市品牌综合影响力指数百强榜位列第十三，一季度主要经济指标保持两位数增长……

　　初夏时节，河洛大地，生机勃发，景色宜人，形势喜人。

　　方向明、路子正、效果就好、前景就广阔。近年，洛阳深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，全面落实推动黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，调结构转方式、提质量增效益，发展的“含新量”“含金量”“含绿量”不断提升，走出了一条具有洛阳特色的高质量发展路子。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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