科学推动黄河生态保护治理 不断增进沿岸人民群众福祉

昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领有关部门负责同志深入黄河孟津段、新安段开展巡河调研。

昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领有关部门负责同志深入黄河孟津段、新安段开展巡河调研。

巡河期间，刘宛康对孟津区和新安县在黄河防洪体系建设、生态保护修复、“清四乱”行动开展等方面的工作予以肯定。他强调，要积极践行习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要指示要求，持续提升生态保护治理水平，让黄河成为造福人民的幸福河。要守住黄河安澜这个底线，强化生态保护这个核心，扭住水质改善这个重点，抓好水资源利用这个关键，认真落实各级河长巡河责任，推动黄河生态保护治理更科学、更有力、更有效，不断增进沿黄地区人民群众福祉。

在孟津区，刘宛康一行还对黄河生态廊道建设、沟域生态经济发展及乡村振兴工作进行了实地调研。他指出，要以生态保护为前提，以高质量发展为方向，把生态建设与发展沟域生态经济、巩固脱贫攻坚、推动乡村振兴等结合起来，实现生态效益、经济效益相得益彰，真正让黄河廊道成为生态廊道、致富廊道、幸福廊道。（记者 李三旺）