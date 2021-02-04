洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

科学推动黄河生态保护治理 不断增进沿岸人民群众福祉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.13 10:00

　　昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领有关部门负责同志深入黄河孟津段、新安段开展巡河调研。

　　巡河期间，刘宛康对孟津区和新安县在黄河防洪体系建设、生态保护修复、“清四乱”行动开展等方面的工作予以肯定。他强调，要积极践行习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要指示要求，持续提升生态保护治理水平，让黄河成为造福人民的幸福河。要守住黄河安澜这个底线，强化生态保护这个核心，扭住水质改善这个重点，抓好水资源利用这个关键，认真落实各级河长巡河责任，推动黄河生态保护治理更科学、更有力、更有效，不断增进沿黄地区人民群众福祉。

　　在孟津区，刘宛康一行还对黄河生态廊道建设、沟域生态经济发展及乡村振兴工作进行了实地调研。他指出，要以生态保护为前提，以高质量发展为方向，把生态建设与发展沟域生态经济、巩固脱贫攻坚、推动乡村振兴等结合起来，实现生态效益、经济效益相得益彰，真正让黄河廊道成为生态廊道、致富廊道、幸福廊道。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告
  • 洛阳公布24个“夜八点”市场 来看看...
  • 准备好了吗？洛阳市商贸电子消费券来了！
  • 李亚到洛宁、栾川调研
  • 承载200公斤！井口加网 安全“兜底”
  • 电梯困人易发生在这两个时段 这些小...
  • 网传多缴契税可退税，洛阳官方表示……
  • 加快沿黄绿化 绘好生态底色
  • 洛阳：奏响新时代“黄河大合唱”
  • 央媒观洛｜《半月谈》刊文：洛阳四治...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605