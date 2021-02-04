“心系家乡健康行·首都专家下基层”活动走进新安县

28日，“心系家乡健康行，首都专家进基层”医疗公益活动在新安县启动。
28日，“心系家乡健康行，首都专家进基层”医疗公益活动在新安县启动。
28日，“心系家乡健康行，首都专家进基层”医疗公益活动在新安县启动。
此次医疗公益活动由省驻京办、省卫健委联合在京豫籍医疗专家和郑州市人民医院走进新安。29日一早，各路专家在新安县人民医院集合，为前来就诊的群众义诊。赶来排队的冯大娘笑着告诉洛报融媒记者，现在县城医疗水平和环境都很好，如今又见到北京和省里的专家来义诊，这让很多就诊老乡心里更踏实。
此次活动中，北京及郑州专家下沉到基层，不仅为当地百姓提供就诊便利，也为当地医生带去先进的病情指导与技术交流，以及为患者普及健康知识。(洛报融媒记者 王博东 实习生 姚汉宸 田顺鑫 文/图)
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