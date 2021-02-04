全省脱贫攻坚总结表彰大会精神在洛阳广大党员干部群众中引发热烈反响

“一切伟大成就，都是接续奋斗的结果；一切伟大事业，都需要在继往开来中推进。”27日，全省脱贫攻坚总结表彰大会隆重举行，动员广大干部群众大力弘扬脱贫攻坚精神，担负起巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的历史使命，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。连日来，大会精神在洛阳广大党员干部群众中引发热烈反响。

“一切伟大成就，都是接续奋斗的结果；一切伟大事业，都需要在继往开来中推进。”27日，全省脱贫攻坚总结表彰大会隆重举行，动员广大干部群众大力弘扬脱贫攻坚精神，担负起巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的历史使命，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。连日来，大会精神在洛阳广大党员干部群众中引发热烈反响。

大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实省委、市委部署要求，大力弘扬“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，为巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴再立新功，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障、好日子越过越红火。

“在脱贫攻坚大战大考中，每一位参与者都了不起，每一位奉献者都是英雄。沉甸甸的荣誉属于每一位奋战在一线、奉献在一线、坚守在一线的扶贫干部。”洛宁县赵村镇党委副书记程辉作为全省脱贫攻坚先进个人受到表彰。她说，经过脱贫攻坚战，农村彻底解决了绝对贫困问题，发展面貌焕然一新，老百姓对党更亲了，党群干群关系更加密切了，党的执政根基更加牢固了。开启乡村振兴新征程，要始终坚守为民初心，结合党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决老百姓的“急难愁盼”问题，一件接着一件办，一年接着一年干，继续带领乡亲们创造幸福美好生活。

“产业兴了、村庄美了、道路宽了、村民富了，打工的人也回来了。这方山水面对的，不再是离开的行囊，而是回归的脚步。”伊川县平等乡张奇庄村党支部书记田圣卫感慨。这些年，得益于党的好政策，村“两委”带领乡亲们撸起袖子加油干，种植药材、改善环境、鼓起斗志，里里外外都发生了巨大变化，乡亲们发自肺腑感谢习近平总书记。下一步，要把脱贫攻坚精神发扬好，把基层党组织建设好，把乡村产业发展好，把群众精气神凝聚好，让张奇庄村的各项事业都蒸蒸日上、走在前列。

“脱贫攻坚、不负人民，这是共产党人的担当与使命。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。我们没有任何理由骄傲自满、松劲歇脚，还要乘势而上、再接再厉、接续奋斗。”脱贫攻坚胜利了，宜阳县董王庄乡武坟村驻村第一书记卢鑫依然在坚守，持之以恒抓产业、带队伍、谋振兴。他说，全面推进乡村振兴，是“三农”工作重心的历史性转移。今年，全村要在确保已脱贫人口不返贫、边缘人口不入贫的前提下，全面推进乡村振兴，让小康生活更加稳固、更可持续。

“同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。”新安县石井镇党委书记王冰说。在脱贫攻坚人民战争中，扶贫干部倾力奉献、苦干实干，同贫困群众想在一起、过在一起、干在一起。广大脱贫群众也激发了昂扬斗志，用双手创造幸福生活。如今，乡亲们的笑容，是对脱贫攻坚的最大肯定，也是对党员干部倾情付出的最高褒奖。站在新起点，要坚持在脱贫攻坚中形成的行之有效机制和举措，迅速投入到乡村振兴的火热实践中去，再立新功、不辱使命。

市政府副秘书长，市扶贫办党组书记、主任王淑霞说，和全国全省一样，洛阳脱贫攻坚取得了全面胜利，最根本归功于习近平总书记亲自指挥、亲自部署、亲自督战，彰显了党的领导和社会主义制度的政治优势，也体现了洛阳全市上下强烈的政治担当和使命担当。当前和今后一个时期，要深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，认真落实省委、市委决策部署，自觉担负巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的历史使命，奋力在高质量建设洛阳都市圈和现代化强市新征程中创造更加幸福美好的明天。（记者 白云飞）