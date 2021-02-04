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祝贺！洛阳75名个人、51个集体荣获河南省脱贫攻坚先进个人和先进集体称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.27 20:46

　　27日，河南省脱贫攻坚总结表彰大会在郑州举行。省委、省政府决定，授予1100名同志“河南省脱贫攻坚先进个人”称号，授予800个集体“河南省脱贫攻坚先进集体”称号。其中，洛阳市75名先进个人和51个先进集体获得表彰。

　　在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得全面胜利，中原大地与全国同步实现全面小康。经过八年奋战，河南718.6万建档立卡贫困人口全部脱贫，53个贫困县全部摘帽，9536个贫困村全部出列，脱贫攻坚战交出了一份合格答卷。

　　在脱贫攻坚期，洛阳是全省扶贫开发重点地区和革命老区全覆盖地区。市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，始终把打赢打好脱贫攻坚战作为最大政治任务和第一民生工程，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持精准扶贫方略，下足下好“绣花”功夫，举全市之力掀起了一场声势浩大的脱贫攻坚人民战争。如今，全市6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万贫困人口全部脱贫，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，河洛山乡旧貌换新颜。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。下一步，我市将坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，以打赢脱贫攻坚战为新的起点，大力弘扬脱贫攻坚精神，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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