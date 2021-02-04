洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘宛康调研医疗、文旅重点项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.21 08:33

　　昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志调研医疗、文旅重点项目建设工作，强调要科学组织施工，加快建设进度，及早统筹安排投用后的运营管理工作，扎实做好项目建设“后半篇”文章。

　　省第二儿童医院是省市重点共建项目，定位为“大专科、小全科”，建成后将成为豫西地区科室最全、水平最高的儿童专科医院和儿童区域诊疗中心。刘宛康深入项目工地查看建设进度，与医院负责同志交流运营方案。刘宛康强调，一方面要争分夺秒加快建设，确保工程按时保质竣工投用；另一方面要不等不靠做好运营管理各项准备工作，统筹推进医疗设备采购、医护人员引进等，确保项目早建成、早投用、早发挥作用。

　　位于伊川县彭婆镇的万安山医院预计今年10月建成投用。刘宛康调研该项目时强调，卫生健康是关系人民群众美好生活需要的大事。万安山医院是我市重大民生实事工程，也是公共卫生领域补短板、还欠账、管长远的重点工程。各有关部门要进一步提高政治站位，加快建设进度，强化统筹调度，做实做优项目建设“前半篇”文章和“后半篇”文章，为推动健康洛阳建设提速提质作出新贡献。

　　刘宛康实地了解了牡丹博物馆装修进度和布展情况，强调要进一步优化展陈方案，以全新的方式呈现牡丹元素、讲好洛阳故事，打造令人眼前一亮的特色博物馆。

　　刘宛康还调研了伊水迎宾馆项目等。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊水东路希望桥立交21日通车 前往龙门...
  • 小升初政策有变化！洛阳市2021年义务...
  • 洛阳新唐街项目靓姿初显 打造地标式...
  • 李亚到河南科技大学调研
  • 洛阳出租车更加智能化！车载终端免费...
  • 洛阳市第七次全国人口普查公报
  • 刘宛康调研医疗、文旅重点项目建设工作
  • “520”当天，洛阳1944对新人喜结良缘
  • 初夏， “洛阳蓝”颜值高
  • 洛阳中招志愿填报、录取政策出炉 城市...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    伊水东路希望桥立交21...
    洛阳新唐街项目靓姿初...
    甜蜜“520”， 我们结...
    初夏， “洛阳蓝”颜值高
    精彩热帖

    五龙沟甜杏

    九寨沟水之韵

    和风满面春 百媚入心间

    啄木鸟
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605