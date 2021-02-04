刘宛康调研医疗、文旅重点项目建设工作

昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志调研医疗、文旅重点项目建设工作，强调要科学组织施工，加快建设进度，及早统筹安排投用后的运营管理工作，扎实做好项目建设“后半篇”文章。

昨日，市长刘宛康带领有关部门负责同志调研医疗、文旅重点项目建设工作，强调要科学组织施工，加快建设进度，及早统筹安排投用后的运营管理工作，扎实做好项目建设“后半篇”文章。

省第二儿童医院是省市重点共建项目，定位为“大专科、小全科”，建成后将成为豫西地区科室最全、水平最高的儿童专科医院和儿童区域诊疗中心。刘宛康深入项目工地查看建设进度，与医院负责同志交流运营方案。刘宛康强调，一方面要争分夺秒加快建设，确保工程按时保质竣工投用；另一方面要不等不靠做好运营管理各项准备工作，统筹推进医疗设备采购、医护人员引进等，确保项目早建成、早投用、早发挥作用。

位于伊川县彭婆镇的万安山医院预计今年10月建成投用。刘宛康调研该项目时强调，卫生健康是关系人民群众美好生活需要的大事。万安山医院是我市重大民生实事工程，也是公共卫生领域补短板、还欠账、管长远的重点工程。各有关部门要进一步提高政治站位，加快建设进度，强化统筹调度，做实做优项目建设“前半篇”文章和“后半篇”文章，为推动健康洛阳建设提速提质作出新贡献。

刘宛康实地了解了牡丹博物馆装修进度和布展情况，强调要进一步优化展陈方案，以全新的方式呈现牡丹元素、讲好洛阳故事，打造令人眼前一亮的特色博物馆。

刘宛康还调研了伊水迎宾馆项目等。（记者 孙自豪）