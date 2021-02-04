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刘宛康分别会见来洛参观考察、投资项目、洽谈合作的部分嘉宾代表
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.12 08:42

　　4月的洛阳，牡丹盛开，客商云集。10日至昨日，市长刘宛康分别会见来洛参观考察、投资项目、洽谈合作的部分嘉宾代表。

　　在会见斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳一行时，刘宛康表示，斯里兰卡文化历史悠久、物产丰富、旅游业发达，和洛阳有很多相似之处。洛阳不仅历史文化底蕴深厚，还有着雄厚的工业基础，希望双方加强了解，进一步拓展合作空间，开展务实合作。

　　在会见哈密市副市长、省对口支援新疆工作前方指挥部党委副书记孙永民一行时，刘宛康表示，洛阳、哈密两市产业发展互补性较强，希望在文化旅游、农机装备产业等方面加强交流合作，实现合作共赢。

　　在分别会见上海韵毅实业有限公司总经理吉祥、北京联东投资(集团)有限公司常务副总裁梁环宇、东旭集团有限公司董事长李兆廷时，刘宛康对大家来洛阳投资、考察表示欢迎和感谢。他说，洛阳发展潜力巨大，希望继续坚定投资洛阳的信心和决心，加速推进项目落地，洛阳市委、市政府将一如既往优化营商环境，为项目提供优质、高效、周到的服务，全力以赴支持企业在洛阳的发展。

　　省政府外事办副主任李冰，市领导赵会生、侯占国、胡加彬等参加会见。(记者 孙小蕊 郭飞飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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