事关住房公积金！洛阳发布紧急通告

20日，洛阳市住房公积金管理中心网站发布最新通告。通告称，如借款人及其配偶、共产人存在需补充、变更个人联系方式的情况，请于30日内完成补充、变更。

关于完善住房公积金借款人及其配偶、共产人个人联系方式的通告

各住房公积金借款人及其配偶、共产人：

为提供更加高效、优质的征信信息服务，确保个人住房公积金贷款信息传达的及时性、有效性，现将完善借款人及其配偶、共产人个人联系方式的情况通告如下：

一、核对联系方式

请借款人及其配偶、共产人确保预留的手机号码为本人常用号码，能够正常接收短信和接听电话。如借款人及其配偶、共产人存在需补充、变更个人联系方式的情况，请于30日内完成补充、变更。

二、补充、变更联系方式的渠道及方式

线下办理：您可携带本人身份证前往我中心各服务窗口，办理补充或变更联系方式业务。

三、逾期核对、变更联系方式的风险提示

根据相关法律法规及政策要求，我中心将按时向信用信息基础数据库报送借款人及其配偶、共产人的住房公积金贷款还款信息。如借款人及其配偶、共产人未留存个人联系方式或未及时在系统内进行变更，将导致您无法正常接收住房公积金个贷信息，由此产生的不良后果将由您个人承担。

良好的信用记录对您今后的金融活动至关重要，请务必按时足额偿还公积金贷款，避免逾期还款对个人征信造成不良影响。如您对个人征信信息有任何疑问，欢迎致电12329住房公积金客服热线咨询。

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