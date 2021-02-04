全市优化营商环境建设场域载体工作推进会召开 李亚、刘宛康出席会议并讲话

昨日，全市优化营商环境建设场域载体工作推进会召开，认真落实国家、省有关部署要求，动员全市上下把优化营商环境、建设场域载体作为推动洛阳高质量发展的关键一招，以抓铁有痕、踏石留印的劲头，打造全国一流、全省领先的营商环境，构建中西部地区场域载体“强磁场”，为全面建设社会主义现代化强市、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供有力保障。

昨日，全市优化营商环境建设场域载体工作推进会召开，认真落实国家、省有关部署要求，动员全市上下把优化营商环境、建设场域载体作为推动洛阳高质量发展的关键一招，以抓铁有痕、踏石留印的劲头，打造全国一流、全省领先的营商环境，构建中西部地区场域载体“强磁场”，为全面建设社会主义现代化强市、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供有力保障。

市委书记李亚出席会议并讲话。市长刘宛康总结有关工作，对下步工作进行安排。市委副书记赵会生宣读了市委市政府关于通报表扬2019年度优化营商环境工作先进县区的决定。吴中阳、杨炳旭等市级领导参加会议。

会议指出，营商环境是高质量发展的“命门之穴”，场域载体是高质量发展的强力支撑。优化营商环境、建设场域载体，是发展环境的重要组成部分，是对发展经验的科学总结、对发展规律的准确把握、对发展需要的精准应对，是洛阳立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的长远之策。近年来，我们把优化营商环境、建设场域载体作为大事要事来抓，市场化法治化国际化营商环境正加快构建，场域载体“强磁场”效应初步形成。同时也要看到，工作中还存在一些问题和不足。各级各部门要着眼发展大局，充分认识优化营商环境、建设场域载体的重要性紧迫性，以更大力度和更实举措，真抓实做、奋勇争先，加快打造更优质更高效的营商环境、更多更具吸引力的场域载体，更好地解放生产力、提升竞争力、增强高质量发展动力活力。(相关报道见02版)

会议强调，要紧盯省委省政府提出的“打造优化营商环境的综合性标杆城市”要求，切实抓住重点任务，着力打造全国一流、全省领先的营商环境。要打造透明高效的政务环境。进一步改进行政审批，持续减少审批事项、规范审批流程、提高审批效率；进一步加强公正监管，健全新型监管机制，对不同领域有针对性地创新监管方式；进一步优化政府服务，多站在企业和群众的角度想问题、办事情，为市场主体提供公平可及、优质高效的服务；进一步减轻企业负担，把阶段性措施和制度性安排结合起来，用降本减负的“减法”换来企业发展的“加法”。

要打造竞争有序的市场环境。进一步放宽市场准入，以实行市场准入负面清单制度为基础，以清除各种隐性限制为重点，推动“非禁即入”普遍落实，破解“准入不准营”问题，让各类市场主体公平参与市场竞争；持续推进要素市场化配置，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用；加强社会信用体系建设，持续推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，让守信者一路畅通、失信者寸步难行。

要打造公平正义的法治环境。深入学习贯彻习近平法治思想，推进法治宣传进企业、进社区、进机关、进学校，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围；优化法治服务，用好由警官、法官、检察官和法律服务官组成的法治服务队伍，为企业和群众提供窗口化、综合性、一站式法治服务；保护合法权益，以提高企业获得感安全感为导向，依法保护各类市场主体的经营自主权、财产权、知识产权等合法权益。

要打造开放包容的人文环境。充分挖掘利用厚重文化，大力彰显洛阳文化传承、文化魅力，吸引更多客商来洛投资兴业；延续开放包容基因，涵养开放包容胸襟，树立全球眼光、战略思维，提升开放合作水平，使洛阳的朋友圈遍布海内外；健全激励机制和容错纠错机制，以创新创业的良好环境吸引人、留住人、成就人，把洛阳打造成企业家创新创业的“沃土”。

会议强调，要扭住关键环节，切实建好用好场域载体“强磁场”，为洛阳高质量发展提供强力支撑。要深入精准“谋”，找准主攻方向。立足洛阳实际、紧盯发展所需，在更宽领域、更深层次、更高水平谋划场域载体建设。要把握好客观需要与现实可能的关系，既聚焦推动高质量发展、建设现代化强市目标，又立足自身发展水平，把发展所需和洛阳能为结合好；把握好厚植优势与补齐短板的关系，既厚植优势、提升核心竞争力，又补齐短板、避免“木桶效应”；把握好立足当前与着眼长远的关系，既把当前迫切需要又能争取到、建设好的场域载体谋划好，又持续谋划一批引领性、带动性、支撑性强的场域载体，为“十四五”乃至更长时期发展蓄能蓄势；把握好立足一域与站位全局的关系，既立足自身、使场域载体与发展需求相符合，又从全国全省大局中谋划布局，提高针对性实效性。

要积极主动“争”，增加金字招牌。抓住一切能抓住的机遇，调动一切能调动的资源，用好一切能用好的条件，积极主动向上争取。要研究政策“争”，增强对政策信息的敏锐性，及时研究具体政策、弄清具体要求，提高争取成效；主动对接“争”，市直部门和各地要多对接、多沟通，调动企业、高校、科研院所积极性，切实形成合力；讲清优势“争”，加大宣传推介力度，把“人无我有、人有我优、人优我特”的优势全方位展现出来；展示作为“争”，下大力气把本地本单位各项工作开展好、完成好，展现出奋勇争先的精气神、务实重干的好作风、可见可感的好成效，增强争取场域载体的底气。

要加快推进“建”，打造优质平台。不断完善基础设施，既抓好主体工程，又抓好配套设施，既在提高建设速度上下功夫，又在确保工程质量上花心思；加快制度改革创新，结合全面深化改革，在推进制度创新上下功夫，加快形成一批制度成果；加快政策先行先试，把下放的省级经济社会管理权限与场域载体建设结合起来，拉出清单、明确节点，逐项推进、落地见效。

要注重充分“用”，发挥最大功效。更加注重功能挖掘，找准场域载体与经济社会发展的结合点、发力点，深挖功能潜力，释放发展活力。抓好系统集成，既推动同类场域载体形成合力和规模效应，又推动不同类别但相互关联的场域载体在强化协同中产生“化学反应”。

会议要求，要坚持务实重干，着力在优化营商环境、建设场域载体上取得实效。要强化责任落实，把优化营商环境、建设场域载体作为当前和今后一个时期的重要工作，建立健全统筹推进、督促落实相关机制，形成解决问题、推动落实的合力。要强化能力提升，不断更新思想观念、完善知识结构、加强实践探索，提升改革创新能力、政策落实能力、专业运作能力。要强化实干实效，克服“三种心态”、强化“三种精神”，抓住项目建设“牛鼻子”，用好考核评价的“指挥棒”，确保优化营商环境、场域载体建设工作不断迈上新台阶。

会议对具体工作部署时指出，要聚焦减负增能，以更大力度推进“放管服”改革，加大简政放权力度，持续深化商事制度改革，完善新型监管机制。要强化数字赋能，下好基建“一盘棋”，做大信息“一朵云”，整合优化“一张网”，协同共建“一个库”，共享数据“一平台”，应用集成“一个码”。要树牢问题导向，围绕政商关系转作风、建机制，围绕纾困帮扶降成本、减负担，围绕市场准入优服务、促公平，围绕促进贸易压时限、增便利，围绕要素保障解难题、破瓶颈，真心实意为市场主体排忧解难。要筑牢法治保障，加强信用体系建设，创新服务型行政执法，提高商事纠纷处理质效。要厚植发展优势，坚持做优存量、提质增效，扩大增量、提档升级，激活变量、提能强基，推动场域载体优化提升放大效应，全力推动“十四五”开好局起好步。

新安县、伊滨区、市中级人民法院、市市场监管局、洛阳供电公司、中国一拖集团6家单位作了交流发言。

会议以视频形式召开。市直有关部门、垂直单位、各人民团体主要负责同志，部分驻洛央企、省企和市管企业主要负责同志，部分金融机构、民营企业、外资企业代表等在主会场参加会议。（记者 李东慧 白云飞）