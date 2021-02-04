刘宛康：坚持以新发展理念为引领 务实重干推动洛阳高质量发展

按照市委统一安排，近段时间我围绕全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入系统学习了习近平总书记关于进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述。

按照市委统一安排，近段时间我围绕全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入系统学习了习近平总书记关于进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述。通过学习，我对总书记提出的“进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，是由我国经济社会发展的理论逻辑、历史逻辑、现实逻辑决定的”“进入新发展阶段明确了我国发展的历史方位，贯彻新发展理念明确了我国现代化建设的指导原则，构建新发展格局明确了我国经济现代化的路径选择”等重要论断有了更加深刻的认识、更加准确的把握。作为市委常委班子成员和市政府主要负责人，我将在市委坚强领导下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段，认真落实新发展理念，积极融入新发展格局，积极推动现代化洛阳都市圈建设，深化提升“9+2”工作布局，努力实现洛阳“十四五”开好局、起好步。

一、准确把握新发展阶段，不断厚植新发展优势。正确认识党和人民事业所处的历史方位和发展阶段，是我们党明确阶段性中心任务、制定路线方针政策的根本依据。习近平总书记强调，新发展阶段是我们党带领人民迎来从站起来、富起来到强起来历史性跨越的新阶段。当今世界正经历百年未有之大变局，洛阳发展和全国全省一样，正处于重要战略机遇期，呈现出战略机遇叠加期、转型跨越裂变期、特色优势彰显期、风险挑战交织期“四期碰头”的鲜明特征，机遇和挑战都前所未有，但总体上机遇大于挑战，前景广阔、大有可为。必须按照市委部署要求，持续深入学习习近平总书记重要讲话和指示精神，抢抓中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在洛阳交汇叠加的重大机遇，深刻认识新发展阶段洛阳面临的新变化、新判断、新特征，科学研判洛阳发展的“时”与“势”、辩证把握前进道路上的“危”与“机”，在短期波动中把握长期趋势，在危机挑战中创造发展先机，在外部变局中塑造发展新局，不断厚植新发展阶段洛阳发展的特色优势，努力在新发展阶段实现大跨越。

二、深入贯彻新发展理念，全面落实新发展定位。理念是行动的先导，一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央创造性地提出了新发展理念，系统回答了关于发展的目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题，引领我国经济社会发展取得了历史性成就。市委书记李亚在市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议上指出，“十三五”以来，我们所有的发展成就，都是在新发展理念引领下取得的；强调必须把贯彻新发展理念作为社会主义现代化强市建设的指导原则，坚定不移贯彻落实。但是，洛阳经济社会发展中还存在产业结构不够优化、新的动能不够强劲、民生领域存在短板等问题。进入新发展阶段，要有效破解这些问题，必须完整准确全面贯彻新发展理念，真正把新发展理念作为全面建设社会主义现代化强市的指导原则和根本遵循，聚焦省委省政府赋予洛阳的新发展定位，按照市委的部署要求，“跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、大力实施“五提”行动，持续深化提升“9+2”工作布局，高质量推进现代化洛阳都市圈建设，让中央、省决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践，让洛阳在新定位中实现更大担当。

三、积极融入新发展格局，牢牢把握发展主动权。构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，科学回答了“怎样实现新阶段新目标”的路径问题。省委书记王国生在“学党史、悟思想”读书班暨全省市厅级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班开班式上强调，融入新发展格局，要在站位全局中对接大战略、要在系统治理中建好大生态、要在扬长补短中塑造大优势、要在内外联动中拓展大开放。市委书记李亚在市委全会上强调，在提高供给质量、激发有效需求、畅通供需循环上下功夫，着力把洛阳打造成构建新发展格局的重要节点和支点、枢纽和平台。这些都为我们加快构建洛阳新发展格局指明了方向、提供了遵循。在具体工作中，我将在市委坚强领导下，团结带领市政府一班人，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进国企国资、农业农村、民生领域等各项改革，接稳用好省直部门下放的244项省级经济社会管理权限，切实将改革活力转化成经济高质量发展的动力；牢牢把握构建“755”现代产业体系这个根本支撑，坚持以制造业高质量发展为主攻方向，深化“四双联动”，加快“6+3+X”新型产业专业园区建设，努力打造具有全国影响力的先进制造业基地和服务业基地；牢牢把握内需这个战略基点，持续推动消费扩容提质，着力促旺传统消费、保稳大宗消费、培育新型消费、激活潜在消费，积极培育新的消费业态和模式，扩大品质消费供给；统筹好对内对外开放，持续抓好自贸区、综保区、跨境电商综试区等开放平台建设，加强与省内市外、国内省外其他地区特别是经济发达地区经贸往来，内外兼顾、双向发力，加快构建全方位高水平开放格局。（刘宛康）