昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻习近平总书记关于治水和对河南工作的重要论述，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，传达学习省委省政府有关部署安排，研究全市水资源优化配置、水网工程规划、水利项目实施等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究水资源优化配置、水网工程规划、水利项目实施等工作

系统规划创新模式加快建设现代水网体系

守护安澜惠及民生提升治水兴水能力水平

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻习近平总书记关于治水和对河南工作的重要论述，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，传达学习省委省政府有关部署安排，研究全市水资源优化配置、水网工程规划、水利项目实施等工作。

会议听取了全市水利工程项目和水资源优化配置进展情况汇报。徐衣显指出，水利事业牵系河湖安澜、生态治理，事关粮食安全、百姓安宁，是经济社会高质量发展的基础保障，更是功在当代、利在千秋、造福于民的伟大事业。各级各部门要站位黄河流域生态保护和高质量发展“国之大者”，坚决践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，严格落实“四水四定”原则，持续深化“四水同治”，统筹推进“五水综改”，不断开创洛阳治水兴水新局面。要抢抓机遇、系统规划。紧扣中央指导意见、省里部署安排、洛阳现实需求，紧密衔接国土空间规划、“十五五”规划和相关专项规划，以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点，尊重科学，遵循规律，强化工程论证，完善设计方案，筑牢主骨架、打通大动脉、畅通微循环。要融入大局、创新模式。以合规性、可行性、必要性为前提，主动对接国家、省级水网体系，积极争取更多政策资金支持，创新探索建设、投资、运营、管理等新模式，对标对表算好“政治账”、立足全局算好“长远账”、系统施策算好“整体账”、强化约束算好“平衡账”，努力实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。要聚焦重点、抓实项目。紧盯新安提黄改造、栾川小河口水库、故县水库灌区、前坪水库灌区等省市重点工程，“清单化”管理、“项目化”落实、“节点化”推进，强化土地、环评等要素保障，确保工程早日建成投用、尽快发挥效益。要压实责任、兴水利民。坚持民生为上、治水为要，强化市县联动、部门协调，加快补齐洛阳水利基础设施短板，统筹推进水源、水权、水利、水工、水务综合改革，加快建设安全韧性现代水网体系，全面提升治水兴水能力水平。

潘开名、李刚等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）