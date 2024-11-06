洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究水资源优化配置、水网工程规划、水利项目实施等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

徐衣显主持召开专题会议研究水资源优化配置、水网工程规划、水利项目实施等工作
系统规划创新模式加快建设现代水网体系
守护安澜惠及民生提升治水兴水能力水平

　　昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻习近平总书记关于治水和对河南工作的重要论述，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，传达学习省委省政府有关部署安排，研究全市水资源优化配置、水网工程规划、水利项目实施等工作。

　　会议听取了全市水利工程项目和水资源优化配置进展情况汇报。徐衣显指出，水利事业牵系河湖安澜、生态治理，事关粮食安全、百姓安宁，是经济社会高质量发展的基础保障，更是功在当代、利在千秋、造福于民的伟大事业。各级各部门要站位黄河流域生态保护和高质量发展“国之大者”，坚决践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，严格落实“四水四定”原则，持续深化“四水同治”，统筹推进“五水综改”，不断开创洛阳治水兴水新局面。要抢抓机遇、系统规划。紧扣中央指导意见、省里部署安排、洛阳现实需求，紧密衔接国土空间规划、“十五五”规划和相关专项规划，以自然河湖为基础、引调排水工程为通道、调蓄工程为结点，尊重科学，遵循规律，强化工程论证，完善设计方案，筑牢主骨架、打通大动脉、畅通微循环。要融入大局、创新模式。以合规性、可行性、必要性为前提，主动对接国家、省级水网体系，积极争取更多政策资金支持，创新探索建设、投资、运营、管理等新模式，对标对表算好“政治账”、立足全局算好“长远账”、系统施策算好“整体账”、强化约束算好“平衡账”，努力实现经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。要聚焦重点、抓实项目。紧盯新安提黄改造、栾川小河口水库、故县水库灌区、前坪水库灌区等省市重点工程，“清单化”管理、“项目化”落实、“节点化”推进，强化土地、环评等要素保障，确保工程早日建成投用、尽快发挥效益。要压实责任、兴水利民。坚持民生为上、治水为要，强化市县联动、部门协调，加快补齐洛阳水利基础设施短板，统筹推进水源、水权、水利、水工、水务综合改革，加快建设安全韧性现代水网体系，全面提升治水兴水能力水平。

　　潘开名、李刚等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究“十五五”...
  • 原洛阳市少年儿童图书馆已并入洛...
  • 快来拍照打卡！洛阳梅花绽放美如画
  • 提振消费、扩大开放……今年洛阳...
  • 明确！洛阳高龄补贴认证每年不得...
  • 洛阳查处一商业秘密侵权案件入选...
  • 洛浦公园飞蚊迎面、啪啪打脸？洛...
  • 龙门石窟研究院2025年度工作会议...
  • 公示！洛阳22家农业企业有望成为...
  • 2025年还有商品房购房补贴吗？最...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    永不凋谢的牡丹花

    三道鹛草鹀

    大运河文化公园

    观灯展
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605