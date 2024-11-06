龙门石窟研究院2025年度工作会议透露今年重点任务

20日召开的龙门石窟研究院2025年度工作会议透露，今年该院将围绕创建世界级旅游景区培育对象、规划建设龙门石窟博物馆等核心任务，推动实现龙门石窟“跨越式”发展。 20日召开的龙门石窟研究院2025年度工作会议透露，今年该院将围绕创建世界级旅游景区培育对象、规划建设龙门石窟博物馆等核心任务，推动实现龙门石窟“跨越式”发展。 开展国际对话，搭建合作平台。高质量承办石窟寺保护国际论坛、筹建龙门国际传播中心等，叫响龙门声音，讲好洛阳故事。 推进基础建设，守护千年瑰宝。加快推进龙门石窟文物科技保护实验中心、龙门石窟博物馆等重点项目(规划)建设，不断完善石窟寺保护研究展示体系。 加强文物保护，破解技术难题。实施水害治理和危岩体加固等保护工程，完成《龙门石窟五年考古工作计划》和《石窟保养维护规范》制定，持续强化遗产系统保护管理；加快推进考古报告编制，强化考古研究成果转化。 推动文旅融合，打造沉浸式体验。联合腾讯实施“探元计划2024”相关项目，开展流散文物数字复位及3D打印；推出“手绘龙门”动画视频；开发青少年研学课程，打造省内研学路线和石窟专线游；联合第三方积极开发龙门石窟创意文创。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪) 新闻链接 龙门石窟研究院公开有奖征集院徽设计方案 龙门石窟研究院近日发布公告，公开有奖征集该院院徽设计方案，最高奖金2万元。 征集活动采用“专家评审+公众票选”机制，由文博专家初选9套入围方案，经网络公示投票后确定最终奖项。活动设置一等奖1名，奖金20000元，颁发证书；二等奖2名，奖金各5000元；三等奖6名，奖金各2000元。其中，一等奖获奖方案为最终中选方案。 投稿截止时间为3月21日，联系电话0379-65980156。 (刘嘉仪)