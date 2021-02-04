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提升发展思路务求发展实效 坚定打造“高质量首创之区”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:33

　　昨日，市长刘宛康带领市发改、财政、工信、规划、住建等部门主要负责同志到涧西区调研，围绕打造“高质量首创之区”面临的困难和问题进行座谈。

　　当天上午，刘宛康一行实地调研了涧西区广州市场步行街运营、洛铜老厂房和704闲置厂房再利用、涧西工业人文交流中心规划建设、涧河沿线棚户区改造，以及先进制造业集聚区项目进驻情况等。在随后的座谈会上，市直相关部门针对涧西区发展过程中存在的困难和问题，提出了支持措施和发展建议。

　　刘宛康指出，涧西区打造“高质量首创之区”，根本还是要突破思想观念方面的束缚。要多从自身找原因，以思想观念转变、工作作风改进、工作思路提升，迎来整体气质之变、带来发展势能跃升。要放下身段，不断提升服务大院大所大企业的态度、温度和速度，多提供精细化、个性化、能解决实际问题的服务，帮助企业进一步做大规模、做优管理、提高市场竞争力。要正确把握优势劣势，努力盘活存量、扩大增量、应对变量，加快老旧厂房开发利用，加快城市有机更新，扎实做好老旧小区改造、基础设施建设等工作。市直有关部门要树牢“一盘棋”思想，加强协作、形成合力，细化措施、精准支持，与涧西区一道扎实推进打造“高质量首创之区”各项重点工作，为全市发展大局作出更大贡献。

　　市领导王琰君、魏建平参加相关活动。(记者 孙自豪)
[ 责任编辑：马佳佳]
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