洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘宛康到伊滨区调研项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.19 08:41

　　昨日，市长刘宛康带领市住建、规划等部门负责同志，到伊滨区调研项目建设，强调要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神与做好当前经济社会发展各项工作结合起来，聚焦重点项目建设，重谋划、盯节点、抓进度、保质量，更好打造场域载体“强磁场”，推动转型发展高质量发展不断开创新局面。

　　眼下，位于伊滨区的洛阳市文化中心、洛阳国际会议展览中心、洛阳市奥林匹克中心、洛阳市科技馆新馆“一馆三中心”项目正按时间节点加快推进，现场一派繁忙景象。刘宛康深入项目工地，听汇报、看进度、查安全、问困难，要求伊滨区及有关部门抢抓项目施工黄金期，严把安全关、环保关、质量关、进度关，强化沟通协调和要素保障，确保按时保质建成投用。

　　河南平乐正骨教学基地预计今年9月投用，开始秋季招生。洛阳市中医院伊滨医院预计明年5月交付使用。刘宛康在调研过程中指出，洛阳中医药历史文化厚重、资源丰富，在发展中医药上有着得天独厚的优势、大有可为的空间。要准确把握习近平总书记关于中医药传承创新发展的重要要求，扎实做好守正创新、传承发展工作，在厚植优势中把洛阳中医药做大做强。要加快推进在建重点项目建设，加强中医药专业人才培养，注重中医药理论方法继承、传统知识保护与技术挖掘，着力打造区域性中医药诊疗中心。

　　刘宛康还调研了市委党校新校区项目等。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门石窟凸显“神牛图” 快看看你拍的...
  • 洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾...
  • 巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调...
  • 洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次
  • 洛阳今年将重点推进10项重点改革事项
  • 广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【...
  • 洛阳造摩托车出口形势喜人
  • 机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人...
  • 曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城...
  • 刘宛康到伊滨区调研项目建设
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳周公庙博物馆举行...
    洛宁县：锦绣田园美如画
    洛阳造摩托车出口形势喜人
    洛阳古代艺术博物馆藏...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    推窗扑面来

    金眶鸻

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605