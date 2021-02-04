刘宛康到伊滨区调研项目建设

昨日，市长刘宛康带领市住建、规划等部门负责同志，到伊滨区调研项目建设，强调要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神与做好当前经济社会发展各项工作结合起来，聚焦重点项目建设，重谋划、盯节点、抓进度、保质量，更好打造场域载体“强磁场”，推动转型发展高质量发展不断开创新局面。

昨日，市长刘宛康带领市住建、规划等部门负责同志，到伊滨区调研项目建设，强调要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神与做好当前经济社会发展各项工作结合起来，聚焦重点项目建设，重谋划、盯节点、抓进度、保质量，更好打造场域载体“强磁场”，推动转型发展高质量发展不断开创新局面。

眼下，位于伊滨区的洛阳市文化中心、洛阳国际会议展览中心、洛阳市奥林匹克中心、洛阳市科技馆新馆“一馆三中心”项目正按时间节点加快推进，现场一派繁忙景象。刘宛康深入项目工地，听汇报、看进度、查安全、问困难，要求伊滨区及有关部门抢抓项目施工黄金期，严把安全关、环保关、质量关、进度关，强化沟通协调和要素保障，确保按时保质建成投用。

河南平乐正骨教学基地预计今年9月投用，开始秋季招生。洛阳市中医院伊滨医院预计明年5月交付使用。刘宛康在调研过程中指出，洛阳中医药历史文化厚重、资源丰富，在发展中医药上有着得天独厚的优势、大有可为的空间。要准确把握习近平总书记关于中医药传承创新发展的重要要求，扎实做好守正创新、传承发展工作，在厚植优势中把洛阳中医药做大做强。要加快推进在建重点项目建设，加强中医药专业人才培养，注重中医药理论方法继承、传统知识保护与技术挖掘，着力打造区域性中医药诊疗中心。

刘宛康还调研了市委党校新校区项目等。（记者 孙自豪）