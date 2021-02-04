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刘宛康会见长三角及大湾区企业家考察团一行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.24 08:53

　　昨日，市长刘宛康会见了香港工商总会会长王福生带领的长三角及大湾区企业家考察团一行，就加强在5G、物联网、大数据、人工智能等领域合作进行深入交流。

　　刘宛康对考察团一行来洛表示欢迎。他说，新一轮科技革命和产业变革深入推进，信息技术日新月异，5G技术、数字经济、智慧城市建设等加速推进，为高质量发展开辟了新空间。当前，随着一系列国家战略机遇叠加，都市圈建设全面提速，洛阳迎来了最好的发展时期，也尤为需要新理念新业态新模式的嫁接植入。希望企业家发挥技术优势，深入对接洛阳发展实际，在工业互联网、大数据产业、智慧文旅、智慧医疗、智慧城市等领域加强合作，进一步拓展5G等新技术应用场景，着力壮大新增长点、形成发展新动能。王福生和企业家代表表示，洛阳是一座令人向往的城市，十分看好洛阳发展前景，将抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，找准合作契机，加快在洛布局，在共享洛阳都市圈建设机遇中实现互利共赢。

　　华文产业、中兴通讯、小蚁科技、上海电气等企业界嘉宾随团来洛考察。副市长侯占国参加活动。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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