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洛阳已有97名志愿者实现器官捐献 270多名重病患者受益
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 11:46

　　11日，洛阳市首座遗体捐献者纪念碑在大唐森林陵园落成的视频，经洛报集团“掌上洛阳·洛视频”抖音号发布后，引发网友点赞关注。

　　记者注意到，短短一天时间该视频播放量达378万，有2.6万多人点赞，1249名网友留言评论。网友“空城”点赞说：”一群平凡的人在做不平凡的事，为‘捐献者’立碑纪念，人间大爱永垂不朽！“网友“琦韵翠缘”说：“早就和家人说过要捐献器官，想想人生到了终点还能帮助别人，感觉自己也能留下一份光和热。”崇敬之余，不少洛阳网友咨询，在哪里申请遗体捐献？都有哪些手续？记者帮您详细打探。

　　13日上午，记者到西工区红十字会，恰遇4名年过花甲的市民前来咨询遗体捐献一事。让人感动的是，此行是一对夫妻带着好友共同报名。

　　“多年前，我曾看过一则新闻，一名2岁幼儿因病去世，捐献的器官挽救多个家庭，我希望有一天也能帮助别人。”62岁的袁女士说，她跟几名老同学聊起此事后，大家都有这种想法，就结伴前来报名。当天，在填写申请书之际，袁女士还为妹妹也领取一份表格，“家人理解并支持，也愿意加入志愿者行列中来。”

　　“目前，我市遗体登记335名志愿者，截至2021年3月底，实现捐献61例。此外，97名志愿者实现器官捐献，使270多名重病患者得到器官移植，生命得以焕发新的生机。”市红十字会常务副会长王少侠说，遗体器官捐献是一项挽救垂危生命、服务医学发展的高尚事业，对呵护生命健康、倡导移风易俗、推动绿色殡葬改革、促进精神文明建设具有重要意义，做好遗体器官捐献工作使命光荣、责任重大，希望更多人加入志愿捐献的行列。

　　如何申请报名捐献遗体和器官移植？市红十字会相关负责人介绍，遗体捐献基本原则是志愿捐献，既要本人同意，也需要直系亲属同意。此外，捐献没有任何形式的报酬补偿，捐献过程中，捐献者和家属也不承担相应费用。

　　器官捐献登记方式：关注“中国人体器官捐献”或“施予受”微信公众号(支付宝生活号)，在志愿登记栏点击“我要登记”填写完善个人资料，生成“电子登记卡”即完成报名志愿。

　　遗体捐献登记方式：有意向的志愿者，可就近到各县区红十字会领取申请登记表2份，填写完毕后交由红十字，会统一邮寄到河南省红十字会志愿献遗体接受中心确认登记，确认登记后邮寄给捐献志愿者本人1份，即完成志愿登记。如果还有疑问，可拨打市红十字会电话0379-63930639进行咨询。(洛报融媒记者 王博东 文/图 通讯员 李桂锋)
[ 责任编辑：席倩倩]
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