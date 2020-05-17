“接诉即办干实事，为民巡察暖人心。”近日，市中级人民法院的离休干部将绣有上述字样的锦旗送给了市委第四巡察组。

“接诉即办干实事，为民巡察暖人心。”近日，市中级人民法院的离休干部将绣有上述字样的锦旗送给了市委第四巡察组。

“‘接诉即办，为民巡察’，我们认为这8个字是巡察组开展巡察工作的真实写照。”一名离休干部说，他们之所以要赠送这面锦旗，是因为医药费报销问题的快速解决。

今年3月，十一届市委第十三轮巡察工作启动，市委第四巡察组进驻市中级人民法院开展延伸巡察。前不久，巡察组接到了该院一名离休干部的电话，反映的是医药费报销问题。

“这名离休干部说，因管理体制改革，我市保健部门不再受理法院离休干部门诊医疗统筹业务，这给他们带来了不便。”市委第四巡察组副组长徐彦说，这名离休干部表示，他们曾数次向法院有关部门反映过这个问题，但一直没能得到解决。

巡察组了解到，有关部门确实于今年3月初下发了通知，法院、检察院系统离休干部门诊医疗统筹业务暂停办理。巡察组对我省其他地市的相关情况也进行了咨询，了解到有的地市并未停办。于是，巡察组立即督促市中级人民法院加强与有关部门沟通协调，依规依纪予以妥善处理，并向离休干部作好解释说明。

之后，市中级人民法院与市保健委员会办公室进行了充分对接和沟通，为了便于离休干部报销相关费用，决定在不违反有关规定的前提下，仍由我市保健委员会办公室受理此项业务。

“离休干部是国家的宝贵财富。巡察工作要吃透有关政策精神，督促相关部门为老同志服务好、保障好。”市委第四巡察组组长杨鹏介绍，延伸巡察市中级人民法院期间，巡察组严格落实市委提出的“边巡边改、边巡边交、边巡边建”工作要求，已督促法院出台10项便民措施，让人民群众切实感受到巡察工作带来的实际成效。(记者 李三旺 通讯员 李永旺)