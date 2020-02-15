洛阳市中级人民法院发布服务承诺 优化法治化营商环境

灵活运用查封措施、严厉打击“套路贷”、实现90%以上裁判文书上网、首次执行案件平均用时不超过80天……日前，洛阳市中级人民法院发布优化营商环境服务承诺，加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境，提升各类市场主体的获得感、满意度。

灵活运用查封措施、严厉打击“套路贷”、实现90%以上裁判文书上网、首次执行案件平均用时不超过80天……日前，洛阳市中级人民法院发布优化营商环境服务承诺，加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境，提升各类市场主体的获得感、满意度。

●贯彻谦抑审慎善意文明规范的司法理念

在审判执行过程中严禁超标查封和乱查封；被执行人有多项财产可供执行时，选择对其生产生活影响较小的财产执行；严格区分企业法人财产和股东个人财产，严禁违法查封案外人财产；灵活运用查封措施，对能“活封”的尽量不进行“死封”，查封企业厂房、设备等生产资料的，继续使用对财产价值无重大影响的，可以继续使用；强化鉴定机构动态管理，切实降低鉴定收费标准，减少企业相应支出。

●加强企业家和个体工商户权益保护

严厉打击“套路贷”、非法放贷、欺行霸市、暴力讨债等黑恶势力违法犯罪行为，保护各类企业和企业主人身财产安全。

●提升诉讼服务水平

坚持“对外服务群众、对内服务法官”双服务理念，加快推行网上立案、跨域立案、网上调解、网上开庭、电子送达等诉讼服务。跨域立案15分钟响应，网上立案1个工作日审核完毕，电子送达1个工作日送达，严格审限管理，规范执行程序各节点管控，切实降低诉讼全流程时间成本。规范民事案件起诉、审理、执行阶段的律师调查令制度，推广“绿标签”制度，为涉诉企业开辟绿色通道。

●发挥破产审判作用助推企业重整复产

建立危困企业前置识别机制，及时甄别具有挽救价值和可能性的困境企业，积极适用重整、和解程序，盘活优质存量资产。构建破产案件繁简分流机制，简化破产审理程序，实现破产案件当天审查，5个工作日内决定是否立案。确保简单案件、普通案件、复杂案件分别比省定用时少1个月、2个月、6个月结案。

●切实解决执行难

持续开展执行攻坚专项行动，加大对拖欠企业案款的执行力度；进一步提升执行质效，首次执行案件平均用时不超过80天；严格控制执行各节点期限，对拍卖、变卖程序进行严格控制；建立被执行人纳入失信黑名单预通知制度；优化、规范执转破工作流程，加大执行程序“僵尸企业”出清力度；推动建立律师参与执行的各项工作机制，发挥律师在法律规范适用、财产线索查找等方面的积极作用。

此外，市中级人民法院还在平等保护各类市场主体、保护中小股东合法权益、进一步深化司法公开、完善多元化纠纷解决机制、加大知识产权司法保护力度等方面制定了服务承诺。（记者 申利超 通讯员 王雨潇）