洛阳市中级人民法院出台执行工作暖心便民10项举措

昨日，市中级人民法院召开新闻发布会，推出10项执行工作暖心便民举措，着力解决执行工作中群众反映强烈的突出问题。

昨日，市中级人民法院召开新闻发布会，推出10项执行工作暖心便民举措，着力解决执行工作中群众反映强烈的突出问题。

●倾听群众呼声，及时释疑解惑

建立执行案件当事人或委托代理人与执行人员“一对一”微信联络互通机制，及时向当事人反馈案件进展及工作开展情况，对当事人通过微信反映的诉求及时回应，所有沟通内容附卷备查。

●开放查询平台，公开执行信息

畅通当事人查询案件信息、反映执行情况渠道，通过智慧执行APP、微执行小程序、12368热线、短信推送等方式，向当事人推送立案、执行通知、查控、限制消费等执行流程节点信息。

●保障律师广泛参与，确保执行公开公正

全面推行律师调查令，发挥律师专业优势，拓宽对被执行人财产的查找渠道；认真倾听律师对重大执行措施、关键执行节点意见建议，协力化解执行难题。对当事人提供明确具体可供执行财产线索的，在3日内调查核实，情况紧急的立即调查核实，并及时反馈调查结果。

●创新执行措施，落实“六稳”“六保”

依法灵活审慎采取执行措施，严格信用惩戒措施标准，充分发挥执行担保功能，保证查封、冻结、扣押财产的正常使用，最大限度降低对被执行企业、个人生产生活的不利影响。

●规范评估、拍卖程序，保证财产处置公开透明

鼓励采取当事人议价、定向询价、网络询价确定财产处置参考价；坚持执行财产网络拍卖主渠道，降低处置成本，杜绝暗箱操作，提高执行效率。