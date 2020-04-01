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网传多缴契税可退税，洛阳官方表示……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 18:57

　　昨天，《首套房、二套房契税优惠今年9月1日要取消？洛阳官方回复来了》一文发布后，有网友咨询，最近网上流传一则关于多缴契税可拿发票到市政服务中心办理退税的通知，这是真的吗？洛阳怎么办理？12日，记者就此采访了国家税务总局洛阳市税务局。

　　“如果你的房子是在2016年5月1日至2018年8月23日期间交过契税的，赶快带上你的契税发票原件、购房发票、身份证及银行卡，到市政服务中心查询办理退税”“快看看自己够不够退税条件吧！1.拆迁退税；2.新房和二手房取消交易可退；3.新房下证以后，预售面积和实际面积不符，可以退……”近日，在微信朋友圈、抖音上，不少人在公布并转发这样的信息，还有热心人提醒：赶紧准备好材料，到税务部门办理退税手续吧！

　　国家税务总局洛阳市税务局财产和行为税科工作人李治轩表示，契税政策由国家统一制定，税务部门负责征收管理，目前，没有官方渠道通知统一办理退税，请市民勿轻信网上的不实信息。

　　那么，市民在什么情况下可以办理契税退税呢？

　　李治轩解释说，去年8月11日，十三届全国人大常委会二十一次会议通过《中华人民共和国契税法》，该法将于今年9月1日实施，其中第十二条明确规定：“在依法办理土地、房屋权属登记前，权属转移合同、权属转移合同性质凭证不生效、无效、被撤销或者被解除的，纳税人可以向税务机关申请退还已缴纳的税款，税务机关应当依法办理。”

　　也就是说，如果没有完成实际的不动产买卖，合同中途撤销，即使纳税人缴了税也可以持契税发票原件、身份证等材料办理退税，从而更好地保障纳税人的权益。

　　此外，如果缴纳契税的房产面积与实际面积不一致，也可以办理退税手续。“纳税人已按预售面积、预售房款缴纳契税，但办理房产证时，发现实测面积与预售面积有误差，导致房款发生变化，致使纳税人多缴税款的，可以申请退税。”李治轩介绍，这种情况依据的是《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条：纳税人超过应纳税额缴纳的税款，税务机关发现后应当立即退还。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 贾浏晖)
[ 责任编辑：马佳佳]
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