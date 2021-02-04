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逛逛洛阳这些“小众”博物馆 意想不到的有趣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.11 18:39

　　漫步洛阳大街小巷，您一抬头，或许就会和一家博物馆不期而遇。

　　目前，洛阳全市已拥有各类博物馆102家，它们特色鲜明、规模各异。其中，有90余家博物馆都是围绕某个遗址、某类藏品、某种技艺、某段历史或人物等而建设的专题类博物馆。今天，洛报融媒记者带您走进洛阳几家特色博物馆，感受它们独特的魅力。

　　馆名：洛阳树威古瓷鉴藏博物馆

　　馆址：洛龙区书香苑9号楼10层

　　馆藏文物：明清瓷器及瓷器标本2000余件(套)

　　参观时间：周二至周日，9：00—12：00；14：30—17：00。该馆免费开放，参观时请携带身份证

　　看点推荐：元代青花龙纹高足杯、明代成化青花松竹梅纹碗、明代万历青花松鼠葡萄纹罐、清代康熙五彩花篮纹盘、清代粉彩陶母教子图插屏

　　该馆陈展具有鲜明特色，展出瓷器包括青花瓷器、五彩瓷器、粉彩瓷器、色釉瓷器等，百余件展品上的生动图案详细记述着我国传统文化、著名历史故事及民间生活的片段。此外，该馆还展出了丰富的古瓷器标本。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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