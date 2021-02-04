满分100！洛阳健全博物馆考核机制 59分以下博物馆或退出

您喜欢什么样的博物馆？展览多的、服务好的还是活动丰富的？按照洛阳对各类博物馆、纪念馆的考核管理办法，这些都是对其进行评分的重要指标。

您喜欢什么样的博物馆？展览多的、服务好的还是活动丰富的？按照洛阳对各类博物馆、纪念馆的考核管理办法，这些都是对其进行评分的重要指标。

近年，洛阳持续扩大博物馆总体规模，“东方博物馆之都”建设初具成效。9日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，目前洛阳正大力推进“东方博物馆之都”提质增效工程，持续健全博物馆考核管理办法，高质量打造“东方博物馆之都”。

具体来看，考核以博物馆、纪念馆运行状况为重点，以宣传展示、开放服务为中心，采用百分制，满分为100分。考核指标主要有三大类——

管理运作效能

主要考核管理机构健全与否，岗位设置、人员配置是否合理，各项管理制度是否完善并有效实施，是否有安全保障，事业发展有无可持续性等。

业务考核指标

主要考核举办固定陈列展览、陈列展览提升、自办与引进临时展览、巡展的数量和质量、水平，藏品管理、学术研究的能力与水平，以展览、讲座、宣讲等传播方式将博物馆文化送到农村、社区、部队、学校等情况，馆际交流与合作活动，观众参观人次，年度开放时间，文化产品开发与营销等情况。

社会评价

主要考核环境与设施、观众满意度、观众投诉率等方面的满意程度。

目前，洛阳博物馆、纪念馆总数达到102家，三级以上博物馆12座，博物馆总数和三级以上博物馆数量均居全省第一。按照考核管理办法，未来洛阳的博物馆数量将基本保持动态平衡，有进有出。

记者了解到，洛阳对各类博物馆、纪念馆的考核原则是：社会效益优先，公开、公平、公正，奖优罚劣、激励先进，定性分析与量化考核相结合。考核每年一次，由洛阳市文物局负责协调组织，按照“单位自评，专家组实地验收，市考核机构组织抽样考核并确定考核等级”的程序进行。考核结束后，结果在全市通报。

考核设定为优秀、良好、基本合格、不合格四个等级。优秀等级为90分(含)以上，良好等级为75分(含)至89分，基本合格等级为60分(含)至74分，不合格等级为59(含)分以下。对连续两年绩效考核不合格的博物馆、纪念馆，洛阳市文物局将按照有关程序，向河南省文物局建议撤销博物馆的备案。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 张路路 文/图)