科技助力，洛阳把博物馆搬上“云端”

一个博物馆就是一所大学校。如何更好发挥博物馆的“大学校”作用？10日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，洛阳正加快博物馆数字化升级，借助科技力量推动“东方博物馆之都”建设高质量发展。目前，多家博物馆已通过打造数字馆、虚拟展厅等形式，把博物馆搬上“云端”，赋予历史文化新的打开方式。

一个博物馆就是一所大学校。如何更好发挥博物馆的“大学校”作用？10日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，洛阳正加快博物馆数字化升级，借助科技力量推动“东方博物馆之都”建设高质量发展。目前，多家博物馆已通过打造数字馆、虚拟展厅等形式，把博物馆搬上“云端”，赋予历史文化新的打开方式。

洛阳博物馆石刻馆虚拟展厅

“真的跟我在博物馆看到的一模一样，而且比在现场看得更细致！”10日，郑州文史爱好者小霍用手机打开洛阳博物馆石刻馆的虚拟展厅，不由赞叹。

如今，越来越多的观众在洛阳博物馆的官方微信公众号上发现了这一“宝藏”。点击公众号页面的“数字洛博”，就能进入该博物馆上线不久的数字虚拟展厅，足不出户“实景”体验博物馆内常设展览《河洛文明展》《石刻馆》和已经撤展的《草长鹰飞——北方草原汉墓壁画珍品展》《史话·石说——南阳市汉画馆藏汉画像石拓片精品展》等。

数字虚拟展厅与现实展厅一模一样，用手指轻轻触动屏幕，即可在展厅内“漫步”。而且借助3D扫描技术，珍贵文物被进行三维数据采集后放在展厅内，大家可随意放大、观看、触摸。