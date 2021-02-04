洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

科技助力，洛阳把博物馆搬上“云端”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.10 19:12

　　一个博物馆就是一所大学校。如何更好发挥博物馆的“大学校”作用？10日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，洛阳正加快博物馆数字化升级，借助科技力量推动“东方博物馆之都”建设高质量发展。目前，多家博物馆已通过打造数字馆、虚拟展厅等形式，把博物馆搬上“云端”，赋予历史文化新的打开方式。

　洛阳博物馆石刻馆虚拟展厅

　　“真的跟我在博物馆看到的一模一样，而且比在现场看得更细致！”10日，郑州文史爱好者小霍用手机打开洛阳博物馆石刻馆的虚拟展厅，不由赞叹。

　　如今，越来越多的观众在洛阳博物馆的官方微信公众号上发现了这一“宝藏”。点击公众号页面的“数字洛博”，就能进入该博物馆上线不久的数字虚拟展厅，足不出户“实景”体验博物馆内常设展览《河洛文明展》《石刻馆》和已经撤展的《草长鹰飞——北方草原汉墓壁画珍品展》《史话·石说——南阳市汉画馆藏汉画像石拓片精品展》等。

　　数字虚拟展厅与现实展厅一模一样，用手指轻轻触动屏幕，即可在展厅内“漫步”。而且借助3D扫描技术，珍贵文物被进行三维数据采集后放在展厅内，大家可随意放大、观看、触摸。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将发放1000万元商贸消费券和2000...
  • 迈好第一步 见到新气象 确保二季度各...
  • 阵雨来“灭火”，洛阳气温重回“2”字头
  • 洛阳利用工业优势资源 建设工业创业创...
  • 构建场域载体“强磁场” 打造高质量发...
  • 地铁清洁员：给车厢“洗个澡” 确保...
  • 历时5年 偃师区翟镇镇两个村合作编写...
  • 伊水乐道伊河桥至开拓桥段初露芳容
  • 洛阳三项工作获国务院“点赞”
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    巧手绘出泥土芳香 晒晒...
    中国一拖东方红智创空...
    手抄党章献礼建党百年
    走进博物馆 感受古都韵味
    精彩热帖

    情人岛发现红喉

    布谷声中夏令新

    初夏

    姐妹相约伊水园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605