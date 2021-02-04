五一假期，二里头夏都遗址博物馆再掀“考古打卡热”

五一假期，二里头夏都遗址博物馆又“火”了，其持续高涨的“人气”和丰富多彩的活动也频繁吸引央视等国内多家主流媒体关注报道。6日，记者从该博物馆获悉，假期期间，博物馆每天接待游客数量均达到最高上限。二里头“打卡热”的背后，是越来越多的人对夏文化的兴趣和关注，也折射出日益凸显的文化自信。
五一假期，二里头夏都遗址博物馆又“火”了，其持续高涨的“人气”和丰富多彩的活动也频繁吸引央视等国内多家主流媒体关注报道。6日，记者从该博物馆获悉，假期期间，博物馆每天接待游客数量均达到最高上限。二里头“打卡热”的背后，是越来越多的人对夏文化的兴趣和关注，也折射出日益凸显的文化自信。
五一假期，二里头夏都遗址博物馆又“火”了，其持续高涨的“人气”和丰富多彩的活动也频繁吸引央视等国内多家主流媒体关注报道。6日，记者从该博物馆获悉，假期期间，博物馆每天接待游客数量均达到最高上限。二里头“打卡热”的背后，是越来越多的人对夏文化的兴趣和关注，也折射出日益凸显的文化自信。
“我们眼前的就是‘超级国宝’——绿松石龙形器(复制品)，它由2000余片形状各异、又细又小的绿松石片粘嵌而成……”刚刚过去的五一假期，二里头夏都遗址博物馆每天推出两场免费讲解，博物馆内的优秀讲解员轮番上阵细致讲解文物背后的故事，让不少观众听得入迷。
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