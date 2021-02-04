赶紧报名！洛阳都市圈内四家博物馆联合推出精彩活动

5月18日是第45个“国际博物馆日”，今年的主题是“博物馆的未来:恢复与重塑”。

5月18日是第45个“国际博物馆日”，今年的主题是“博物馆的未来:恢复与重塑”。国家文物局提倡各博物馆要有效搭建与公众互动的平台，加深大家对博物馆的了解与认同。

为此，洛阳博物馆联合洛阳都市圈内的三门峡市博物馆、三门峡虢国博物馆、平顶山博物馆，共同推出四场系列活动，以河洛文化为纽带，串联洛阳都市圈内丰厚的历史文化遗产。

具体活动内容如下——

博物馆里的生僻字

咱们先来看几句话：苍璧礼天，黄琮礼地。圈有斑斓大虎，见人来欲前攫。愿君恒御之,行止杂燧觿。怎么样，里面的几个生僻字您可认识？

三门峡市博物馆馆藏玉璧(资料图)

本场活动中，三门峡市博物馆特意选取三门峡地区出土的精美玉器图样，并从玉器名称中挑选10个常见的专用汉字，采用注音、图示和释文相结合的形式进行展示。来洛阳博物馆参与这场美好“玉”见吧，从此生僻变熟悉！

活动9日14:40开始，适合9岁至11岁孩子参加。