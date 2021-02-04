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洛阳检察机关召开2021年第一季度业务分析会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.05.11 11:56

　　5月10日，全市检察机关2021年第一季度业务分析会召开。会议全面总结回顾2021年第一季度全市检察机关业务工作开展情况，分析存在的突出问题，研究部署下一步工作措施。

　　市院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话，市院党组成员、副检察长谢晓阳主持会议。

　　会上，市院党组成员、副检察长谢晓阳通报了2021年第一季度业务工作情况，各业务部门负责人依次汇报了本条线工作开展情况。嵩县、涧西、瀍河三个基层院针对本院落后的业务指标进行分析说明，提出下一步目标和措施。市院党组书记、检察长吴志军就进一步加强和改进业务工作提出要求。

　　会议指出，要严格对标对表，找准业务工作中存在的问题和不足。2021年第一季度，全市检察工作有序推进，基本保持良好开局。但是，在业务工作方面还存在一些问题和不足，各单位、各业务部门要树牢鲜明的问题导向，对照全省、全市第一季度业务数据，加强调查研究、掌握真实情况，善于发现问题、面对问题、解决问题，务必在第二季度迎头赶上。

　　会议强调，要把牢目标要求，不断提升司法办案工作质效。要强化目标引领。要树牢鲜明的目标导向，拉高标杆、放大格局，明确下一步努力方向；要始终坚持目标引领，以工作实效推动全市检察业务工作高质量发展。要把握重点任务。对标最高检、省院、市院重点工作，强化理念引领，坚持常态化开展扫黑除恶斗争，围绕“案-件比”努力提升办案质效，做好民事行政监督案件专项清理工作。要用好业务分析，提升案件质量，为人民群众提供更优质的检察产品。

　　会议要求，要狠抓责任落实，有力推动各项业务工作实现新发展。要充分发挥领导带头作用。两级院领导干部要充分发挥“头雁”效应，以身作则，带头办案，带头研究业务工作，及时解决存在的问题。要强化各部门责任落实。树立“一盘棋”思想，各牵头部门要主动履行牵头职责，加强组织协调，整合各方力量精准施策、破解难题，共同推进工作；责任部门要积极履行配合责任，协助完成任务。要加强督导指导。各业务部门要充分发挥条线指导作用，聚焦年度重点任务，明确时间节点，细化工作任务，挂图作战、压茬推进，确保抓到位、见实效。要注重统筹协调。要强化系统观念，讲究工作方法，统筹推进党史学习教育、政法队伍教育整顿及日常工作，以检察工作高质量服务洛阳经济社会发展高质量，以优异的成绩向建党100周年献礼。

　　会议以视频会议形式召开。市院党组成员、专职检委、各业务部门负责人、教育整顿办相关人员在主会场参会，各基层院检察长及中层正职以上人员在分会场参会。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
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