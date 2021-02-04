洛阳向省推荐脱贫攻坚先进集体先进个人拟表彰对象出炉

日前，洛阳市扶贫办公布了我市向省推荐脱贫攻坚先进集体先进个人拟表彰对象名单。 日前，洛阳市扶贫办公布了我市向省推荐脱贫攻坚先进集体先进个人拟表彰对象名单。 根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于做好河南省脱贫攻坚总结表彰推荐评选工作的通知》要求，洛阳向省推荐栾川县财政局等51个集体作为省脱贫攻坚先进集体拟表彰对象(含备选对象2个)、温利涛等76人为省脱贫攻坚先进个人拟表彰对象(含备选对象3人)。 公示时间：2021年4月25日至4月29日 如对公示对象有异议，请通过电话或书面形式向洛阳市脱贫攻坚领导小组办公室反映，受理时间为上午8:00至12:00，下午14:30至18:00。反映情况要客观真实，以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章，以个人名义反映情况的材料应提供联系方式。 联系电话：0379-63962832 联系 人：张孟孟 通信地址：洛阳市洛龙区开元大道228号1118房间 邮编：471000 一、洛阳市向省推荐脱贫攻坚先进集体公示名单(含备选对象) 栾川县财政局 栾川钼业集团股份有限公司 栾川县林业局 栾川县扶贫开发办公室 栾川县狮子庙镇党委 嵩县教育体育局 嵩县发展和改革委员会 嵩县扶贫开发办公室 嵩县车村镇党委 嵩县大章镇党委 洛宁县财政局 洛宁县上戈镇党委 洛宁县教师进修学校驻洛宁县景阳镇良泉沟村驻村工作队 洛宁县马店镇关庙村党支部 汝阳县十八盘乡党委 汝阳县水利局 汝阳县小店镇李村党支部 汝阳县城关镇河西社区党支部 洛阳城投集团驻汝阳县十八盘乡木庄村驻村工作队 中国农业发展银行汝阳县支行 宜阳县财政局 宜阳县柳泉镇党委 宜阳县香鹿山镇党委 宜阳县锦屏镇党委 宜阳县韩城镇秦王村党支部 伊川县教育体育局 伊川县鸣皋镇党委 伊电控股集团有限公司 中国农业发展银行伊川县支行 新安县扶贫开发办公室 新安县磁涧镇党委 新安县北冶镇党委 河南孟津农村商业银行股份有限公司 国网河南省电力公司孟津区供电公司 洛阳市委政法委驻孟津区小浪底镇李家岭村驻村工作队 偃师区府店镇党委 偃师区缑氏镇崔河村党支部 洛龙区科技园街道党工委 伊滨区财政金融局 高新区城乡融合发展局 西工区红山街道党工委 洛阳市发展和改革委员会 中共洛阳市委组织部 国网洛阳供电公司 洛阳市财政局 洛阳市农业农村局 洛阳市住建局 洛阳市残疾人联合会办公室 洛阳市审计局农业农村科 洛阳市卫生健康委员会 洛阳市工商联经联部 下一页 尾页 [1] [2]