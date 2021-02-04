昨日，党史学习教育市委宣讲团成员、市委党校党史党建部教师吕新江在龙门园区河东社区党史文化广场上，向河东社区入党积极分子讲述中国共产党百年光辉历程，为入党积极分子和现场游客上了一堂生动的党史教育课。
昨日，党史学习教育市委宣讲团成员、市委党校党史党建部教师吕新江在龙门园区河东社区党史文化广场上，向河东社区入党积极分子讲述中国共产党百年光辉历程，为入党积极分子和现场游客上了一堂生动的党史教育课。
昨日，党史学习教育市委宣讲团成员、市委党校党史党建部教师吕新江在龙门园区河东社区党史文化广场上，向河东社区入党积极分子讲述中国共产党百年光辉历程，为入党积极分子和现场游客上了一堂生动的党史教育课。
这是市委党校学教办组织教师服务基层党史学习教育、打造社区党史课堂、为基层组织办实事的一次有益尝试。今后，市委党校将持续组织党校教师走进社区，现场讲述党史，让党史知识“动”起来、“活”起来，成为群众看得见、摸得着、感受得到的“身边的历史”。(记者 孙小蕊 通讯员 孙若玉 摄影报道)
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