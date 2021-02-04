双休日，洛龙文化双创产业园文创街区可免费观非遗展演、品杯中牡丹

洛龙文化双创产业园文创街区自本月10日开园亮相以来，备受广大市民和来洛游客关注。这个双休日，文创街区“古都新生活河洛好物节”多项精彩活动邀您参加。

洛龙文化双创产业园文创街区自本月10日开园亮相以来，备受广大市民和来洛游客关注。这个双休日，文创街区“古都新生活河洛好物节”多项精彩活动邀您参加。 洛龙文化双创产业园文创街区自本月10日开园亮相以来，备受广大市民和来洛游客关注。这个双休日，文创街区“古都新生活河洛好物节”多项精彩活动邀您参加。 ●文创园街区非遗展演 17日(周六)、18日(周日)上午10点至11点半，曹屯排鼓、十万宫廷乐、百戏等非遗展演将在文创街区邀您免费观赏。 ●隋唐春韵——牡丹国画暨牡丹主题文创精品展 洛龙区文化会客厅二楼非遗文化体验馆内的“隋唐春韵——牡丹国画暨牡丹主题文创精品展”继续免费展出。17日、18日，体验馆还将邀请绘画名家亲临现场作画，您可现场观赏芬芳惊艳的牡丹如何跃然纸上。 ●“花开满园茶香四溢”牡丹茶艺生活沙龙 17日(周六)下午3点至5点，洛龙区文化会客厅三楼城市书房将举办“花开满园茶香四溢”牡丹茶艺生活沙龙，邀您品鉴开在茶杯中的牡丹花。 ●艺术分享 17日(周六)下午3点，多位画家将在见贤居内进行艺术分享。 ●牡丹瓷制作体验 17日(周六)下午2点，李学武牡丹瓷将开展趣味研学活动，您可现场体验牡丹瓷制作，关注“精彩洛龙”留言“牡丹瓷+姓名+联系方式”即可预约，20个名额报完即止。 此外，一朵牡丹、笨爸爸工房等店铺也有相应体验活动邀您参加，且文创街区内各店铺均有优惠促销活动。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 谢芳 文/图)