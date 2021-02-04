洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新增35个新品种！洛阳牡丹品种数量突破1400个【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.13 22:13

　　13日，记者从市林业牡丹开发管理办公室获悉，我市6家单位培育的35个牡丹新品种通过有关专家鉴定，涉及红、紫、粉、白、黑、黄、蓝七大色系，为洛阳牡丹“大家庭”再添新成员，洛阳牡丹品种总数突破1400个。

娇艳子

　　近日，在市林业牡丹开发管理办公室组织下，洛阳农林科学院、洛阳国家牡丹园、中科院植物所、河南科技大学、洛阳二乔农业科技有限公司、洛阳纵横园艺有限公司等6家牡丹新品种培育单位确定43个优良品种作为新品种申报审定。4月12日至13日，中国花卉协会牡丹芍药分会组织有关专家来洛实地对申报单位申报的新品种进行鉴定。最终，35个牡丹新品种通过鉴定。专家们一致认为，这35个牡丹新品种经过多年的大田试验，符合新品种特异性、一致性、稳定性的原则，适宜推广种植。

墨蝶

　　目前，培育牡丹新品种多采用杂交授粉方式，种子从发芽到开花至少需要3年时间，其性状的一致性、稳定性需经多年观察，因此培育一个牡丹新品种至少需要10年时间。一直以来，我市持续发力牡丹种质创新、新品种选育等方面，一大批牡丹新品种相继培育成功。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳未来将开通东盟国际航线 建设希尔...
  • 洛阳市领导会见来洛考察的部分客商
  • 别再相信网上的“照骗”了！真正的蓝...
  • 快讯！洛阳伊川徐阳墓地入选“2020年...
  • 洛阳市首个乡村公共服务综合体亮相洛...
  • 洛阳一季度消费领域被投诉较多企业名...
  • 8起典型案例！洛阳今年一季度消费维权...
  • 牛！为热映电影《我的姐姐》配乐的是...
  • 孟津现代农业产业园入选河南首批省级...
  • 洛阳市“小巨人”培育企业营业收入年...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    VR全景带您看洛阳城市...
    洛阳首届花境艺术节开幕
    熠熠生辉！洛阳牡丹博...
    洛龙区新添一座城市书...
    精彩热帖

    王城之春插花展

    樱花树下 相约牡丹

    彩蝶飞舞

    洁白圣洁的莲鹤
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605