新增35个新品种！洛阳牡丹品种数量突破1400个【视频】

13日，记者从市林业牡丹开发管理办公室获悉，我市6家单位培育的35个牡丹新品种通过有关专家鉴定，涉及红、紫、粉、白、黑、黄、蓝七大色系，为洛阳牡丹“大家庭”再添新成员，洛阳牡丹品种总数突破1400个。

13日，记者从市林业牡丹开发管理办公室获悉，我市6家单位培育的35个牡丹新品种通过有关专家鉴定，涉及红、紫、粉、白、黑、黄、蓝七大色系，为洛阳牡丹“大家庭”再添新成员，洛阳牡丹品种总数突破1400个。

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近日，在市林业牡丹开发管理办公室组织下，洛阳农林科学院、洛阳国家牡丹园、中科院植物所、河南科技大学、洛阳二乔农业科技有限公司、洛阳纵横园艺有限公司等6家牡丹新品种培育单位确定43个优良品种作为新品种申报审定。4月12日至13日，中国花卉协会牡丹芍药分会组织有关专家来洛实地对申报单位申报的新品种进行鉴定。最终，35个牡丹新品种通过鉴定。专家们一致认为，这35个牡丹新品种经过多年的大田试验，符合新品种特异性、一致性、稳定性的原则，适宜推广种植。

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目前，培育牡丹新品种多采用杂交授粉方式，种子从发芽到开花至少需要3年时间，其性状的一致性、稳定性需经多年观察，因此培育一个牡丹新品种至少需要10年时间。一直以来，我市持续发力牡丹种质创新、新品种选育等方面，一大批牡丹新品种相继培育成功。