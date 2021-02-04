公益演出添彩牡丹文化节

今天上午，“我为牡丹文化节助力，我为牡丹文化节增光添彩”公益演出在王城公园举行。
今天上午，“我为牡丹文化节助力，我为牡丹文化节增光添彩”公益演出在王城公园举行。
今天上午，“我为牡丹文化节助力，我为牡丹文化节增光添彩”公益演出在王城公园举行。
洛阳市助学济困联合会戏迷老黑志愿者服务队等70余名文艺爱好者，表演了舞蹈《友谊之歌》、模特秀《红枣树》、豫剧选段《辕门外三声炮如同雷震》等节目，在表演者中，年龄最大的已经73岁。
近一个小时的演出，赢得了现场观众的掌声。有热心观众称赞：“表演太精彩了！明天还能来演出吗？”还有喜爱文艺表演的市民，希望加入演出队伍当中。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图)
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