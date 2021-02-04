涧西区牡丹文化节招商项目集中签约

正值牡丹文化节，又一批项目花落我市。昨日，记者从涧西区了解到，近日，该区举行第39届中国洛阳牡丹文化节招商项目签约仪式，收获11个项目。

正值牡丹文化节，又一批项目花落我市。昨日，记者从涧西区了解到，近日，该区举行第39届中国洛阳牡丹文化节招商项目签约仪式，收获11个项目。 正值牡丹文化节，又一批项目花落我市。昨日，记者从涧西区了解到，近日，该区举行第39届中国洛阳牡丹文化节招商项目签约仪式，收获11个项目。 此次签约项目总投资203.6亿元，涉及特色新材料、工业文化旅游、高端商贸、先进装备制造、健康养生、新一代信息技术、教育等领域，将为我市经济社会发展注入新鲜血液。(记者 赵硕 通讯员 韩悦 吴永亮)