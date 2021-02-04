李亚会见上海电气电站集团总裁张光耀

昨日，市委书记李亚会见来洛考察并参加第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会的上海电气电站集团总裁张光耀一行，双方就深化地企合作，在洛布局装备制造项目等进行深入交流。

昨日，市委书记李亚会见来洛考察并参加第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会的上海电气电站集团总裁张光耀一行，双方就深化地企合作，在洛布局装备制造项目等进行深入交流。

李亚对张光耀一行表示欢迎。他说，上海电气集团是中国最大的能源装备制造企业，上海电气电站集团在发电设备、新能源装备和医疗装备制造等领域与国家产业导向、洛阳产业布局十分吻合。新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略在洛阳交汇叠加，洛阳正在抢抓机遇，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，市场广阔、潜力巨大、后劲可期。我们将以高质量建设现代化洛阳都市圈为主战场主抓手主平台，不断强自身、强辐射、强带动。希望上海电气电站集团深入对接交流，推动既定合作项目加快落地，并在节能环保、新能源、新基建等领域深化拓展合作。洛阳将全力以赴搞好服务、优化环境，支持企业在洛发展，实现互利共赢。张光耀表示，将发挥集团特色优势，结合洛阳产业特点和发展方向，在现代装备制造等领域不断深化拓展合作，为洛阳都市圈、现代化强市建设作出积极贡献。

侯占国、胡加彬参加会见。（记者 李东慧）