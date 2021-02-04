第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会举行 32个重大项目集中签约

12日，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会成功举行。本届投洽会以“融入双循环 建设都市圈”为主题，集中签约项目32个，投资总额756.1亿元，为加快洛阳都市圈和现代化强市建设注入强劲动能。省委常委、市委书记李亚，省商务厅党组书记、厅长马健，市领导刘宛康、吴中阳、杨炳旭等出席投洽会。

12日，第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会成功举行。本届投洽会以“融入双循环 建设都市圈”为主题，集中签约项目32个，投资总额756.1亿元，为加快洛阳都市圈和现代化强市建设注入强劲动能。省委常委、市委书记李亚，省商务厅党组书记、厅长马健，市领导刘宛康、吴中阳、杨炳旭等出席投洽会。

出席投洽会的主要嘉宾有：上海电气电站集团总裁张光耀，东旭集团董事长李兆廷，均和集团总裁杨鹰，当红齐天集团董事长齐笑，阿特斯阳光电力集团总裁庄岩，日出东方控股股份有限公司董事长徐新建，大韩贸易投资振兴公社郑州韩国贸易馆馆长朴庆烈等。来自新疆哈密市以及洛阳都市圈范围内济源市、汝州市、孟州市、义马市、鲁山县、渑池县、卢氏县等地的相关负责同志也出席了投洽会。

马健在致辞时说，“十三五”以来，省委省政府顶层设计、高位推动，支持洛阳加快建设中原城市群副中心城市，培育发展洛阳都市圈，一系列政策机遇交汇叠加，各方面资源要素竞相集聚，洛阳正逐渐成为带动全省高质量发展的增长极和新引擎。近年来，省商务厅多次出台专项政策，在开放平台建设、招商引资、对外贸易等方面全力支持洛阳副中心城市和都市圈建设。中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会是河南省重要的开放平台，省商务厅将一如既往支持洛阳以花为媒、扩大开放，把投洽会办出新水平、办出高质量、办出大影响，以高水平开放推动高质量发展。热烈欢迎各界朋友抢抓洛阳副中心城市和都市圈建设机遇，到洛阳投资兴业，同心走好合作发展的共赢之路。

市长刘宛康在致辞中对出席投洽会的嘉宾表示欢迎和感谢。他表示，迈向“十四五”，洛阳将把建设现代化洛阳都市圈作为主战场主抓手主平台，一手抓项目建设“牛鼻子”，一手抓场域载体“强磁场”，加快汇聚资金、人才、技术等各类要素，推动“城市洛阳”迈向“区域洛阳”，在新一轮高水平开放中抢占先机。希望各界嘉宾借助投洽会平台，走进洛阳、了解洛阳、投资洛阳，共同谱写合作发展、互利共赢的新篇章。洛阳将着力打造全国一流、全省领先的营商环境，让开放的平台更大、通道更畅、空间更广，使河洛大地真正成为生态宜居的福地、投资兴业的宝地。

当日签约仪式上，32个项目集中签约，投资总额756.1亿元，其中投资额超10亿元项目达24个。一批优质项目的签约引进，将有助于洛阳加快构建场域载体“强磁场”，推动产业转型升级，厚植高质量发展新优势。

在洛阳都市圈商务领域合作签约中，市商务局与济源市商务局以及孟州、汝州、鲁山、义马、渑池、卢氏等县(市)政府共同签订了《洛阳都市圈融合发展商务领域合作框架协议》，将集聚都市圈各城市优势资源，携手共建开放平台，实现资源共享、利益共享，加速形成洛阳都市圈产业错位发展、互补发展的大开放格局。

在洛阳都市圈和友好城市产业推介环节，洛阳都市圈市、县相关负责同志围绕本地重点产业分别进行了介绍，哈密市围绕当地旅游资源和招商项目进行了宣传推介。

我市领导王琰君、魏建平、安颖芳、张献宇、胡加彬、任丽君等参加活动。（洛报融媒记者 李迎博）

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