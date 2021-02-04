洛阳招商引资创新高！亿元以上项目118个【视频】

12日上午，由省商务厅和市政府共同举办的第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会隆重举行。本次投洽会以“融入双循环 建设都市圈”为主题，汇聚了众多优秀企业家代表、各界知名人士和专家学者，共同分享机遇，共话合作发展，为加快建设现代化洛阳都市圈、更好融入“双循环”新发展格局汇聚蓬勃动力。

12日上午，由省商务厅和市政府共同举办的第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会隆重举行。本次投洽会以“融入双循环 建设都市圈”为主题，汇聚了众多优秀企业家代表、各界知名人士和专家学者，共同分享机遇，共话合作发展，为加快建设现代化洛阳都市圈、更好融入“双循环”新发展格局汇聚蓬勃动力。

投资贸易洽谈会会场

本届牡丹文化节期间，洛阳市招商引资规模再创新高，共签约亿元以上招商引资合同项目118个、投资总额1146.6亿元。经过精心筛选，本次投洽会上，共集中签约项目32个、投资总额756.1亿元，其中投资额超10亿元项目24个，占签约项目总数的75%，投资总额727.9亿元。

洛阳都市圈开放合作签约

市商务局相关负责人介绍，本届投洽会集中签约项目呈现七大亮点：

洛阳都市圈商务领域合作签约，将有助于加快构建洛阳都市圈开放发展新格局。在洛阳都市圈商务领域合作签约中，洛阳市商务局与济源市商务局以及孟州、汝州、鲁山、义马、渑池、卢氏等县(市)人民政府共同签订了《洛阳都市圈融合发展商务领域合作框架协议》，将集聚都市圈各城市优势资源，携手共建开放平台，互通招商信息，共享招商资源，实现资源共享、利益共享，加速形成洛阳都市圈产业错位发展、互补发展的大开放格局。