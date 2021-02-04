孟津5个片区50个老旧小区将实施改造 物业同步进驻

11日，记者从孟津房管部门获悉，今年孟津将对5个片区50个小区实施组团连片改造，并同步实施物业全覆盖，让6000余户居民、21000名群众居住环境更有品质。

11日，记者从孟津房管部门获悉，今年孟津将对5个片区50个小区实施组团连片改造，并同步实施物业全覆盖，让6000余户居民、21000名群众居住环境更有品质。

孟津房管局相关负责人介绍，在老旧小区改造工作中，他们坚持以净化、绿化、美化、优化、亮化“五化并进”为主线，统筹推进拆违清杂、线网入地、绿化提升、水电气暖、智慧安防、停车充电、便民活动、物业用房等各项工程建设。通过“里子”“面子”一起改，使改造小区不仅“好看”而且“好住”，同步实施改管并举，达到物业全覆盖，在基础设施“改好”、硬件设施“配好”的基础上，全面予以“管好”，使“问题小区”变成“宜居小区”。

今年孟津实施改造的5个片区包括：

——慧林路片区，包括电影公司家属院、军干所家属院、工商局家属院、税局1号院、统计局家属院、林业局家属院、卫生局家属院、老干局家属院、医院家属院9个小区。

——小浪底大道北段片区，包括税局2号院、规划局家属院、税局3号家属院、自来水公司南家属院、商业局家属院、市政公司家属院、渔业办家属院、经贸委家属院、财政局家属院、议价公司家属院10个小区。