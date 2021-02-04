货车相撞司机被困 孟津消防紧急救援【视频】

4月6日18时39分，孟津县会盟镇207国道与208国道交叉口发生交通事故，一人被困车中，急需救援。当地消防救援部门前往现场救援。

4月6日18时39分，孟津县会盟镇207国道与208国道交叉口发生交通事故，一人被困车中，急需救援。当地消防救援部门前往现场救援。 4月6日18时39分，孟津县会盟镇207国道与208国道交叉口发生交通事故，一人被困车中，急需救援。当地消防救援部门前往现场救援。 消防救援人员达到现场后发现，一辆载着废旧铁皮的半挂车与一辆空载半挂车相撞，因碰撞剧烈，载着废旧铁皮的半挂车车头严重变形、挡风玻璃散落一地，司机卡在驾驶室座位与方向盘之间无法动弹，双腿麻木，意识清醒。 根据现场情况，消防救援人员一边对道路进行现场警戒，维持现场交通秩序，一边利用破拆工具对驾驶室和变形的车门进行破拆、救人。 由于救援空间狭小，在救援过程中，消防救援人员进入变形的驾驶室内，采取安全措施对被困司机进行保护，以免造成伤害。 经过33分钟的紧张救援，消防救援人员将被困人员成功救出并移交给现场医护人员。目前，事故原因正在进一步调查。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 李博/文)（图片、视频素材由消防部门提供）