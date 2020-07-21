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牡丹花元素交通设施亮相街头 新奇创意引发市民和外地游客点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.11 09:03

　　“红牡丹停、绿牡丹行。”近日，具有牡丹花元素的信号灯、倒计时牌亮相我市街头，市民和外地游客纷纷为这项创意点赞。

　　昨日上午，记者在隋唐城路与聂泰路交叉口看到，该路口的多个交通设施被赋予了牡丹花元素：直行信号灯从红色、黄色、绿色的实心圆，变成了红色、黄色、绿色的牡丹花，可随着交通信号的变换而显示不同颜色的牡丹花，展现出“红牡丹停、绿牡丹行”的效果。该路口信号灯倒计时牌上也显示牡丹花图案，人行横道两端的安全岛被喷涂上了牡丹花彩绘，车辆停止线、人行横道线前也被喷涂上“牡丹花美、让行更美”的文明提示语。

　　“快看呐！洛阳的信号灯都是牡丹花图案！”“真漂亮，有创意，我喜欢！”不少市民和外地游客在经过隋唐城路和聂泰路交叉口，看到这些具有牡丹花元素的交通设施时，不由发出赞叹。

在隋唐城路与聂泰路交叉口，信号灯增添了牡丹花元素，就连人行道上也有“牡丹花”，这一创意深受市民和外地游客好评 记者 李卫超 摄

　　市交警支队相关负责人说，今年牡丹文化节，市交警支队在安全保障工作中，按照“打造更有内涵、更有特色、更具影响力的洛阳城市品牌节会，确保第39届中国洛阳牡丹文化节聚彩出彩”的要求，结合在交通管理工作中更多体现洛阳“千年古都、牡丹花城”特点的群众意愿，在借鉴外省市成功经验的基础上，与河南交通广播、洛阳交通广播等媒体联合在牡丹文化节期间策划推出了“走文明的路、赏最美的花”大型城市文明公益活动。

　　“在隋唐城路和聂泰路交叉口设置具有牡丹花元素的交通设施，就是这次公益活动的一项创意。”该负责人说，该路口位于牡丹桥和中国国花园西门南侧，洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园、洛阳市规划展示馆东北侧，人车流量大、游客经过多。市交警支队在不影响交通设施安全、不违反规范前提下，对路口交通信号灯、倒计时牌和人行横道线、安全岛等进行适当改造，增加牡丹花元素，希望可以让市民和外地游客感受到浓浓的牡丹氛围，同时自觉规范自己的交通行为，文明参与交通。

　　据了解，市交警支队还更新了市区主要路口的“爱心牡丹亭”宣传内容，同样以“走文明的路、赏最美的花”“牡丹花美、让行更美”等为主题，配合牡丹文化节和本次大型城市文明公益活动，共同营造浓厚的文明交通氛围。（记者 郭秩铭 通讯员 姜东）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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