近日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开专题会议，总结讲评三年扫黑除恶专项斗争开展情况，部署下步工作。
近日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开专题会议，总结讲评三年扫黑除恶专项斗争开展情况，部署下步工作。
近日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开专题会议，总结讲评三年扫黑除恶专项斗争开展情况，部署下步工作。
市委常委、政法委书记娄会峰强调，要充分认清形势，不断增强常态推进扫黑除恶斗争的使命感责任感，对标对表中央、省委、市委最新部署要求，持续克服“三种心态”、强化“三种精神”，深化思想认识，加强统筹谋划，科学精准施策，牢牢掌握工作主动权，推动扫黑除恶斗争常态化开展。要加强工作衔接，推动政法队伍教育整顿和扫黑除恶斗争互相促进、共同提升，坚决清除害群之马，彻底整治顽瘴痼疾。要着眼长效长治，抓紧研究出台扫黑除恶斗争常态化有关实施意见，巩固深化专项斗争成果，为常态化开展扫黑除恶提供遵循和指导。要大力弘扬英模精神，选树扫黑除恶专项斗争先进典型，激励担当作为，为推进扫黑除恶斗争常态化凝聚强大精神力量，为平安洛阳建设作出新的更大贡献。
市领导李保兴、曲海滨、吴志军参加会议。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
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