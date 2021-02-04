洛阳老旧小区实行“菜单式”改造 道北地区将新增一条东西向主干路

日前召开的市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过《洛阳市老旧小区改造设计导则》《洛阳市金翠路(丝路大道—翠云峰立交)规划建设方案》等。本报今日对相关规划内容进行解读。

日前召开的市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过《洛阳市老旧小区改造设计导则》《洛阳市金翠路(丝路大道—翠云峰立交)规划建设方案》等。本报今日对相关规划内容进行解读。

老旧小区改造，“里子”“面子”一起改

城市有机更新、老旧小区改造，是市委、市政府明确的“十四五”我市城镇化建设的一项重点任务。

为进一步推进老旧小区改造工作，统一全市老旧小区改造实施效果，细化老旧小区改造设计标准，我市制定了《洛阳市老旧小区改造设计导则》。

导则提出，我市老旧小区改造将以“挖掘历史文化，提升洛阳气质”为目标，共同建立“共建共治共享”的社会治理体系，并强调要坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，科学确定改造标准，推行“一区一策”“一楼一策”，实行“菜单式”项目改造，力求设计方案精细、实用，确保改造质量。其中，中心城区的老旧小区重点划分为洛北旧城风貌区、洛阳古城风貌区、洛阳老城风貌区、现代城市风貌区等。

导则还坚持“里子”“面子”一起改的指导思想，提出老旧小区大门实施机非分离改造，设置人行进出通道，提升整体效果。同时，还对智慧安防、雨污分流、垃圾分类、加装电梯、供热、屋檐、围墙、空调外机等提出规范性引导性要求。

按照导则，今后各地在实施老旧小区改造时，可以结合各自特点，“按图索骥”提升老旧小区改造的科学性。