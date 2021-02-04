隋唐洛阳城宫城北区唐宫市场功能布局将优化　白马寺西片区将打造文化旅游商业区

日前召开的洛阳市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过《隋唐洛阳城宫城北区唐宫市场环境整治与遗址标识工程设计方案》《洛阳市洛龙区白马寺西片区控制性详细规划及洛龙区杨湾安置小区规划设计方案》等。

日前召开的洛阳市城乡规划委员会2021年第三次会议，审议通过《隋唐洛阳城宫城北区唐宫市场环境整治与遗址标识工程设计方案》《洛阳市洛龙区白马寺西片区控制性详细规划及洛龙区杨湾安置小区规划设计方案》等。

唐宫市场功能布局将优化，提升宫城区综合服务配套能力

唐宫市场片区位于隋唐洛阳城宫城区遗址范围内，所叠压的遗址要素复杂、历史信息丰富。按照《隋唐洛阳城宫城北区唐宫市场环境整治与遗址标识工程设计方案》，唐宫市场片区规划面积约21.9公顷，其中改造提升项目一期面积约13公顷。

该片区作为隋唐洛阳城宫城区中轴线上的重要展示节点，未来将在确保遗产能够充分保护和展示前提下，按照“微改造”的理念进行有序的城市更新、功能布局调整优化。

其中，对于隋唐洛阳城宫城格局的展示将以轩廊为核心，将考古信息重现在现代城市格局之中，将最重要的隋唐洛阳城历史信息与现当代历史记忆相叠合，充分展示古今交错、相互叠压得新的展示形式。同时，串联天堂、明堂和九洲池等重要遗址，将整个宫城区的格局更加清晰明确的展示在游客市民面前，展示隋唐洛阳城宫城的宏大规模和格局。

在功能布局调整方面，在保留原有建筑基础上，对仓储、市场的功能予以置换，加入餐饮、娱乐、民宿等符合该区域整体提升的新功能，更好地为天堂明堂景区、九洲池遗址公园等进行配套服务。