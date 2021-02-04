百姓看变化：提升公共服务水平 让人民幸福感更强

204座“城市书房”成为洛城文化新地标，92个“乐养居”为全市老人提供舒心养老环境，全市15分钟“阅读圈”“健身圈”“就医圈”“养老圈”基本形成……近年，我市不断加大公共服务领域投入，着力提升民生保障质量，为加快建设洛阳都市圈提供有力支撑。

204座“城市书房”成为洛城文化新地标，92个“乐养居”为全市老人提供舒心养老环境，全市15分钟“阅读圈”“健身圈”“就医圈”“养老圈”基本形成……近年，我市不断加大公共服务领域投入，着力提升民生保障质量，为加快建设洛阳都市圈提供有力支撑。

7日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行公共服务专场。来自我市不同领域的20多名市民代表先后参观多个项目，亲身感受我市在高质量发展道路上围绕“七个有所”持续发力，积极实现幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶的闪亮成果。

公共教育培优，打造现代教育新高地

加快学前教育普及普惠，推进义务教育优质均衡发展，打造优质特色高中教育，完善现代职业教育体系，做优做强高等教育，最终建成与副中心城市建设相匹配的现代教育体系，是我市积极推进“学有优教”的重点途径。

当日，观摩团首站来到洛龙区第一实验幼儿园，这里充满童趣的彩色建筑、科学丰富的课程设计、以及音体室、阅读室、美工室、国学室等一应俱全的配备，令许多代表耳目一新。

“没想到现在学前教育已经发展得这么先进，这家幼儿园坚持以游戏为主，能够促进幼儿身心和谐健康发展，让我感到十分新奇，也对公办教育充满信心。”目前在洛龙区工作的伊川姑娘张雨萌表示。

后续来到洛阳职业技术学院(伊滨校区)，该院依托特色专业“文物修复与保护”打造的文物修复中心，拥有全国唯一一家“文物修复类”体验基地。眼看着在高精尖技术的加持下，一款款文物得以重见天日，不少代表啧啧称奇，不时向校方抛出问题。

“真正感受到洛阳文化背后的深厚内涵，作为洛阳人，我也想来这里重新学习。”曾从事旅游翻译工作的退休职工王妹婷表示。

该院校投入1200万元建成的生命科学与健康教育馆，同样激起代表们极大兴趣。

从事医疗卫生工作的代表邵鹏说：“未来健康洛阳的打造需要大量专业性人才，这里除了培养专业人才外，还能够为研学提供新载体，为都市圈建设提供新的助力。”