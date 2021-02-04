焦洁如烈士家属确认找到 为了革命，他曾为自己改名

退役军人事务部联合人民日报等媒体寻找的洛阳籍烈士焦洁如家属，找到了！

退役军人事务部联合人民日报等媒体寻找的洛阳籍烈士焦洁如家属，找到了！

6日上午，记者在洛龙区李楼镇焦寨社区，见到了焦洁如的儿子焦文学及其他家人。家人对他有何记忆？这些年来又是如何寄托哀思？随着采访的深入，谜底一一解开。

追忆 在他的心里，父亲是个“了不起的人”

焦文学今年76岁，和儿子焦胜利一家住在焦寨社区。上世纪40年代，焦文学的父亲焦银山就是从这里走出，考上了兰州大学俄语系，在当时引起了不小的轰动。

焦文学生于1945年，他从出生就没有见过父亲，对父亲的所有印象，都来自于母亲及身边人的讲述。“你爹是了不起的人。”焦文学说，在自己小的时候，每每向母亲问起父亲的情况，都会得到这样的回答，他也始终发自内心地这样认为。

在那个年代，从事教师工作的焦银山也是一家人的骄傲，可当时的他们并不知道，站在三尺讲台上的焦银山有着更加伟大的革命梦想。据焦家人回忆，1945年前后，焦银山以要继续深造学业为由，离开洛阳来到西安，后又到达兰州，自那以后，他便隐姓埋名，为最大程度地保护家人而切断了和他们的所有联系。

此后，焦银山为自己改名焦洁如。