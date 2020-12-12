洛阳市纪委监委印发《关于发挥纪检监察职能作用激励保护党员干部担当作为的实施意见》

组织敢于担当，干部才有底气。日前，市纪委监委印发《关于发挥纪检监察职能作用激励保护党员干部担当作为的实施意见》(以下简称《实施意见》)，进一步激发保护党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力，凝聚全面建设社会主义现代化强市的磅礴力量。

组织敢于担当，干部才有底气。日前，市纪委监委印发《关于发挥纪检监察职能作用激励保护党员干部担当作为的实施意见》(以下简称《实施意见》)，进一步激发保护党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力，凝聚全面建设社会主义现代化强市的磅礴力量。

《实施意见》共5个方面20条，涵盖了快速办理线索、精准定性量纪、严惩诬告陷害、主动澄清正名、强化正向激励等，形成了全方位激励保护党员干部担当作为的机制。

《实施意见》明确，快速办理线索，严防久拖不决。实施问题线索规范化、科学化、精准化、及时化研判处置机制，建立快速处置制度，快速流转，特事特办，最长处置时限不得超过1个月。同时，从严管控问题线索办理时限，快速查办涉案问题线索，完善问题线索办理督查督办机制。

精准定性量纪，是确保心服口服的关键。《实施意见》指出，贯通融合纪法情理，给予党员干部党纪政务处分，必须坚决贯彻落实惩前毖后、治病救人方针，在查清违纪违法事实的基础上，综合研判所犯错误目的动机、事实性质、时间节点、情节轻重等，深化运用监督执纪执法“四种形态”，统筹考虑历史与现实、案件与案件的平衡，防止畸轻畸重，做到宽严相济、精准科学。坚持精准科学规范问责、释放执纪执法温度，采取一般层级审查调查措施即能查清事实的，不采取更高层级的审查调查措施，尽最大努力减少控制外围人员数量等，避免过度使用审查调查措施给党员干部造成不应有的伤害。落实容错纠错机制，坚持“三个区分开来”，对明知故犯和无心之过、肆意违规和改革失误、蓄意谋私和因公差错等区别对待，依据有关规定主动启动容错程序，在提出处理处分建议时，一并提出容错建议。予以容错的，根据其行为性质及造成后果，从轻、减轻处理或免除责任追究。

在严惩诬告陷害、解除后顾之忧方面，《实施意见》明确，建立恶意举报预警机制，凡党员干部反映被诬告陷害的必查。根据要求，对于故意捏造违纪违法事实、伪造材料，向纪检监察、公安、检察等机关恶意检举控告，意图使党员干部受到纪律处分或法律追究或污损名誉的，依据有关规定严肃追究诬告陷害者的纪律责任；违反治安管理处罚法的，纪检监察机关协调、监督公安机关给予治安管理处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，坚决纠正不当得利，根据规定，对通过诬告陷害获得的职务、职级等不当利益，要在认定诬告陷害后5个工作日内，建议有关部门按规定予以纠正，不让诬告陷害者占便宜、得实惠。对因为被诬告陷害在选拔任用、评先评优中受影响的党员干部，要在认定诬告陷害后5个工作日内，建议有关部门按规定及时纠正、给予补偿，不让干事者流血、流汗还流泪。

《实施意见》对纪检监察机关应当主动开展澄清工作的情形进行了明确，将澄清正名作为监督执纪执法必经程序。要求对核查的问题线索，查实多少就认定多少，对查否的问题要澄清；对经过谈话函询，予以采信了结的问题要澄清；对反映问题很严重、查实问题轻微，给党员干部造成不良影响的问题也要澄清。同时，及时反馈通报澄清结论，对受到诬告错告的党员干部，要在作出澄清决定后10个工作日内，向本人及其所在党组织澄清事实，向实名举报人反馈处理结果，向有关组织人事部门通报情况并建议正常使用。

《实施意见》还对纪检监察机关回复党风廉政审核意见、监督破除阻碍担当作为的不利因素、加强思想政治工作、妥善处置干部申诉等进行了详细规定，旨在强化正向激励，树立鲜明导向。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 张琳琳)