洛阳市纪委监委全面受理供销合作社系统腐败和作风问题监督举报

洛报融媒记者今天从洛阳市纪委监委获悉，根据整治供销合作社系统腐败问题促进改革和治理工作部署要求，洛阳市纪委监委将全面受理关于洛阳市供销合作社系统腐败和作风问题的监督举报。

洛报融媒记者今天从洛阳市纪委监委获悉，根据整治供销合作社系统腐败问题促进改革和治理工作部署要求，洛阳市纪委监委将全面受理关于洛阳市供销合作社系统腐败和作风问题的监督举报。 洛报融媒记者今天从洛阳市纪委监委获悉，根据整治供销合作社系统腐败问题促进改革和治理工作部署要求，洛阳市纪委监委将全面受理关于洛阳市供销合作社系统腐败和作风问题的监督举报。 信访举报内容： ●在资源开发、土地使用权出让、资产处置、资产租赁、资产担保等方面，低价处置社有资产、违规为民营企业借款或担保，收受贿赂、侵吞社有资产以及滥用职权造成社有资产严重损害流失等社有资产损害流失问题； ●“靠社吃社”、摊派费用，私设账外账，公款私存等资金管理方面问题； ●在各级项目建设、对外投资中利益输送、以权谋私，骗取、挪用、违规使用项目资金、财政资金、专款资金等项目建设、对外投资问题； ●违规干预、插手社有企业经营，违规在下属企业兼职取酬，监管监督严重缺位等社企管理方面问题； ●管党治党不力、组织涣散、纪律松弛，党内政治生活不严肃等问题； ●贯彻落实上级决策部署行动缓慢、措施不力，脱离为农服务根本宗旨、涉农主营业务萎缩、偏离主责主业等问题； ●落实中央八项规定及其实施细则精神不力，形式主义、官僚主义严重等问题； ●存在的其他违法违纪问题。 信访举报方式： ●来信请寄：洛阳市洛龙区开元大道28号洛阳市纪委信访室邮编：471023 ●来访请到：洛阳市洛龙区政和路7号洛阳市信访局信访大厅纪委监委窗口 ●举报电话：0379-12388 ●网络举报：http://henan.12388.gov.cn/luoyang/ 洛阳市纪委监委相关负责人表示，欢迎社会各界和广大人民群众如实反映、积极提供问题线索，洛阳市纪委监委将对举报人和举报内容严格保密，依法保护举报人合法权益。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）