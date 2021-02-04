洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委监委通报三起违反中央八项规定典型问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 13:49

　　4月1日，洛阳市纪委监委通报了三起违反中央八项规定典型问题。

　　●洛龙区住建局四级调研员张智军违规收受礼品问题

　　2021年2月9日下午，张智军收受管理服务对象某石材经销商杜某某一箱五粮液白酒和两条中华香烟。2021年3月19日，张智军受到党内警告处分，违纪物品予以收缴。

　　●孟津县市场发展服务中心党组书记、主任秦振会违规使用公车问题

　　2020年10月7日至8日、10月9日至11日、11月28日至12月1日，秦振会先后多次驾驶豫CLN538公务用车办理个人事务，共行驶178公里，违反了公务用车管理规定。2021年1月22日，秦振会受到党内警告处分，公车私用产生的费用予以收缴。

　　●栾川县城市管理局综合执法中队一分队临时负责人张朝阳违规收受礼品、接受管理服务对象宴请等问题

　　2020年11月13日，张朝阳在处理户外广告设置问题中收受管理服务对象徐某某两条苏烟；2020年11月24日晚，张朝阳又接受管理服务对象徐某某安排的宴请和足浴。2021年3月3日，张朝阳受到党内严重警告处分，违纪物品和资金予以收缴。

　　洛阳市纪委监委有关负责人表示，以上典型问题反映出少数党员干部纪律观念缺失，心存侥幸、我行我素，不收手、踩红线，全市党员干部要汲取深刻教训，引以为戒。全市各级纪检监察机关将对今年清明节期间违规吃喝、公车私用、餐饮浪费等歪风陋习精准监督、严肃问责，点名道姓公开通报曝光典型案例。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 时永坡 张艳艳）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁2号线单侧隧洞“轨通” 确保2...
  • 四大板块20项主要活动！第39届中国洛...
  • 本届牡丹文化节惠民力度加大：来洛赏...
  • 明起，洛龙区机关企事业单位免费开放...
  • 李亚会见国网河南省电力公司董事长王...
  • 200辆洛阳造新能源公交车全部下线
  • 官宣！第39届中国洛阳牡丹文化节4月1...
  • 国色初绽引客来
  • 牡丹文化节期间，洛阳地铁末班车发车...
  • 丑萌丑萌！从政坊游园黑天鹅家族首添...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605